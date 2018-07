Che la famiglia di Meghan Markle sia una famiglia un po’ particolare, lo sapevamo già. Da quando c’è stato l’annuncio ufficiale del fidanzamento tra Harry e Meghan, la vita familiare di Meghan è venuta a galla. Ma è stato nel periodo di Natale, quando Harry ha espresso ai microfoni di BBC Radio 4 la sua gioia nel trascorrere il Natale con la sua amata offrendole tutto l’affetto che "non ha mai avuto", che è scoppiato il caos. L’artefice? La sorella di Meghan, Samantha Markle che, su Twitter, con tono piccato, ha reagito scrivendo le seguenti parole: "In realtà ha una grande famiglia che c'è sempre stata con lei e per lei. La nostra casa era molto normale e, quando papà e Doria hanno divorziato, abbiamo fatto in modo potesse avere due case. Nessuno è stato escluso, era semplicemente troppo occupata. Leggete il mio libro, completo di aneddoti e foto". Samantha, non contenta, ha anche annunciato l'uscita di un libro per rendere pubblico il legame con Meghan. Il titolo del libro lascia un po’ interdetti: "The Diary of Princess Pushy's Sister", ovvero "Il diario della sorella della Principessa Arrivista". Continua a leggere dopo la foto

Un titolo del quale non si può certo dire essere affettuoso nei confronti della sorella. Secondo quel che scrive Samantha, il sogno di Meghan sarebbe sempre stato quello di sposare un principe, identificando in Harry l'obiettivo finale per concretizzare i suoi desideri. Insomma, secondo Samantha, Meghan avrebbe studiato tutto nel dettaglio. Ora una considerazione: quale donna, da bambina, non ha sognato di sposare un principe? Sono cose che si dicono. Cose che si sognano. Continua a leggere dopo la foto

Anche chi scrive sognava di sposare Andrea Casiraghi. O Harry d’Inghilterra. Ma non è successo. E allora? Ma Samantha, che è affetta da sclerosi multipla, continua a dare addosso alla sorella. Senza pietà. Senza un briciolo d’affetto. Senza niente di niente. Ora, certo, non sappiamo cosa sia davvero successo tra le due ma Samantha sta davvero facendo una brutta figura agli occhi del mondo. La sapete l’ultima? Samantha ha anche tirato in ballo Harry apostrofandolo come un “pappamolle”. Continua a leggere dopo la foto

“Il principe Harry è un pappamolle per permettere alla 'Duchessa di Nonsense' di maltrattare tutti quelli che le sono stati vicini”, ha twittato la donna affetta da sclerosi. Poi giù, di nuovo contro la sorella e contro le maniere british che assunto da quando fa parte della royal family. Ma Harry non gradirà il fatto che Samantha si sia permessa di parlare di sua madre, l’indimenticata Lady D. “Diana si sarebbe vergognata” ha scritto la Markle. E ha concluso facendo un confronto tra Meghan e la ex di Harry, Cressida Bonas della quale ha scritto: “Lei è molto più simile a Diana. Ecco chi avrebbe dovuto sposare Harry”.

Ecco perché Meghan Markle indossa scarpe di uno o due numeri più grandi