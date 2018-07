“Guardate la mia cicatrice”. Sara Affi Fella confessa: la malattia segreta e la foto choc 

Dopo aver visto naufragare la sua relazione con Luigi Mastroianni ancora prima che prendesse il largo, l’ex tronista di ''Uomini e Donne'' Sara Affi Fella è stata coperta di critiche dai fan della coppia, che hanno addossato in gran parte a lei la responsabilità della fine della storia con l’ex corteggiatore catanese. Dopo la storia d'amore con il calciatore Nicola Panico, con il quale aveva partecipato alla quarta edizione di Temptation Island, Sara Affi Fella era stata chiamata dalla redazione di ''Uomini e Donne'' per salire sull'ambito trono rosso. Dopo i mesi di corteggiamento, la modella di Isernia ha deciso di uscire insieme a Luigi Mastroianni, ma la loro storia è durata come un fuoco di paglia. I due si sono lasciati e tramite i giornali hanno iniziato un durissimo botta e risposta, fatto di accuse e critiche violentissime. ''Sulle accuse mosse nei miei confronti non voglio nemmeno replicare dato che, avevo già spiegato bene il tutto la settimana scorsa, e poi perché certe cose si commentano da sole. Ma - ha scritto solo qualche giorno fa Luigi sui social - su una cosa non transigo: la mia educazione. Il problema qui non è che io non sia stato educato: il problema è che forse lo sono stato fin troppo. SIGNORI SI NASCE''. (Continua a leggere dopo la foto)



''Alle chiacchiere delle interviste - ha continuato Mastroianni - ci sono i fatti che tutti hanno avuto modo di notare. Purtroppo le farse non le so fare e tanto meno a portarle avanti. A dire certe cose ci vuole coraggio. Per quanto mi riguarda, capitolo chiuso''. La rottura con Luigi e i conseguenti attacchi dei fan arrivano a seguito di un momento molto difficile per L'ex tronista di Uomini e Donne. Sara Affi Fella ha rotto il silenzio e sul suo account Instagram ha voluto condividere quello che ha vissuto nell’ultimo anno, una malattia che l’ha fatta soffrire e di cui porta ancora i segni ben visibili sul suo corpo.

Nell’ultimo periodo Sara ha dovuto affrontare anche lunghe attese in ospedale e un delicato intervento chirurgico. Quest’ultimo ha lasciato il segno: l’ex protagonista di Temptation Island ha oggi una cicatrice all’altezza della coscia, molto vicina all’inguine. "La vedete quella cicatrice lì? - ha scritto la ragazza - Ecco quella cicatrice mi ha segnata per sempre. Lei è quella che quest’anno mi ha fatto passare un brutto periodo. Quella cicatrice mi ha fatto piangere, urlare dal dolore e chiudermi con tutto e tutti. Quella cicatrice mi ha fatto camminare male, mi ha fatto essere acida e stron*a. Quella cicatrice mi ha fatto passare giorni in ospedale con il terrore di non farcela. Quella cicatrice però mi ha fatto amare la vita''.

E ancora: ''Ad oggi io posso dire d essere fortunata ad esserci ancora grazie all'amore della mia famiglia e alla bravura dei medici del Policlinico Gemelli di Roma. Voglio dirvi che ad oggi la prevenzione è tutto e fatelo, fatelo tutti. Inoltre voglio dirvi di buttarvi nella vita, a volte è meglio di quello che sembra". Tra i commenti c'è anche quello di una ragazza che ha conosciuto Sara all'ospedale Gemelli di Roma. “Ci siamo conosciute proprio in ospedale durante le lunghe attese in ambulatorio di chirurgia e devo dire che la tua storia è stata assurda! Per fortuna hai trovato la competenza dei medici del Gemelli e nel piccolo avrai sicuramente seguito tutti i consigli che mio padre ti ha dato fuori da quell’ambulatorio. Vedo che la cicatrice ormai si è cicatrizzata, quindi per fortuna è finalmente finito tutto”, ha scritto Cristina, che è stata subito ringraziata dall'ex volto di Uomini e Donne.

“È ufficiale”. Uomini e Donne: lo scoop su Sara Affi Fella e Luigi Mastroianni. La notizia arriva a un mese dalla scelta