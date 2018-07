Le vacanze sono cominciate anche per Barbara D’Urso, stakanovista della tv per eccellenza. Dopo un anno impegnativo, la conduttrice è a riposo, ma non lascia certo soli i fan. Quindi si diletta a dispensare ricette ai suoi follower di Instagram. E anche foto vintage. Solo qualche settimana fa Carmelita si era mostrata in una veste inedita. Ma era uno scatto del passato. "Vestita da crocerossina per la fiction Orgoglio! #ricordi #adoro #buonaserata", scriveva sotto alla foto che era un viaggio indietro nel tempo di ben 14 anni, perché Orgoglio risale ai tempi in cui Barbara recitava sul set della fiction andata in onda su RaiUno dal 2004 al 2006. Ricordate? La D’Urso, ora regina di Mediaset, interpretava il ruolo della principessa Maria Pia Lanti di Santacroce. Con lei, nel cast, Elena Sofia Ricci, Fabio Fulco, Enzo Decaro, Cristiana Capotondi, Daniele Pecci, Primo Reggiani, Lucrezia Lante Della Rovere, Gabriella Pession e Franco Castellano. Oltre 25mila i like per Barbara crocerossina, ma come sempre i follower si sono divisi. (Continua dopo la foto)



Altro giro, altra foto vintage. Molto più vintage, stavolta. Barbara ha voluto condividere con il suo esercito di fan un’immagine di quando era bambina. Avrà avuto 4 o forse 5 anni e a quei tempi già frequentava una scuola di danza. I fan sanno bene che è da sempre un’appassionata di ballo. Ha iniziato a prendere lezioni di danza classica da piccolissima e ancora oggi, a 61 anni, non rinuncia a ballare. All’alba, pare, prima di entrare negli studi di Pomeriggio 5.

“Guardate che foto ho trovato! Ero così quando mamma mi portava a danza”, ha scritto Carmelita sotto alla foto da bambina. Argomento delicato per Barbara, quello della sua mamma, a cui lei era legatissima. La donna, infatti, è morta a seguito di una lunga malattia quando la conduttrice aveva 12 anni. È quindi cresciuta con il padre, che poi si è rifatto una vita con un’altra donna da cui ha avuto altri figli. La D’Urso è andata via di casa a 18 anni per entrare nel mondo dello spettacolo, ma è rimasta molto attaccata alla sua famiglia. Ma papà non era molto d’accordo con il suo trasferimento a Milano.





E infatti, come svelato dalla stessa Carmelita, per 4 anni papà e figlia non si sono parlati: “Se vai via di casa per me sei morta, mi aveva detto. Per 4 anni è stato così. Lui mi vedeva dal marciapiede e cambiava marciapiede”, raccontava lei a Verissimo aggiungendo però di ringraziare il cielo per aver avuto un’educazione rigida. Questo rigore mi ha portato a condurre il tipo di vita che lui ha voluto”, ha sottolineato in tv. Lo scatto inedito di Barbara piccola ballerina, in ogni caso, ha già collezionato oltre 15mila like e centinaia di commenti.

