Ha postato una foto dolcissima della sua bimba che riposa e voleva suscitare tenerezza. E invece Elisabetta Canalis si è attirata a sé tantissimo odio da parte delle mamme del web. Ma non era certo questa la reazione che la Canalis si aspettava di ricevere. “Dopo aver sputato, spinto, tirato calci a @niky_epi, parlato con qualcuno che vede solo lei in 2 o 3 lingue diverse, è giunta l’ora del riposo della guerriera” ha scritto la ex velina a didascalia della foto della sua Skyler Eva. Ma quelle parole non sono andate giù alle mamme digitali che hanno iniziato a insultare la Canalis senza pietà. Elisabetta ha scritto quelle parole con ironia, voleva dire che la sua bimba – come tutti i bambini di quell’età – è una peste. E invece le sue parole sono state interpretate nel più sbagliato dei modi. E lei è finita in men che non si dica nell’occhio del ciclone. Su Instagram si sono sprecati i commenti delle “mamme pancine” come le chiama ironicamente la pagina FB “Il signor Distruggere”. Continua a leggere dopo la foto

“Ma come, sputa?” ha scritto una. E un’altra: “I figli fanno quello che insegnano loro i genitori”. E questo è solo l’inizio: “Prendere a calci un’amica della mamma? Ma stiamo scherzando”. Le mammine del web sono indignate. Come ha potuto, la Canalis, scrivere una cosa del genere? Questa se la legano al dito… “Ma lo volete capire che i figli devono prima o poi uscire dalla vostra ala protettiva e con questo dargliela sempre vinta non gli fate altro che male”.

I commenti sono tantissimi e tutti di questo tipo. Povera Elisabetta, come faceva a immaginare che le reazioni sarebbero state queste? Lei non voleva sollevare un polverone, ne siamo certi… Ma tra tutte le critiche e gli attacchi, per fortuna, c’è anche qualcuno che prende le difese di Elisabetta. C’è chi spiega che potrebbe non trattarsi di un problema di educazione, ma che un comportamento del genere è abbastanza giustificato per una bambina di quell’età. Continua a leggere dopo la foto

“Ad Elisabetta posso solo dire che ho massima stima per il tuo ruolo di mamma e per naturalezza con cui racconti episodi di vita comune di una bambina figlia di una notorietà che resta comunque una bambina e da tale si comporta” scrive una follower. Meno male. Nel 2018 c’è gente che sa rendersi conto del fatto che la vita non è solo virtuale. E non è perfetta. E che tutto questo non ha assolutamente nulla a che fare con la notorietà o meno. Voi che ne pensate?

“L’ha fatto”. Elisabetta Canalis in spiaggia come non si è mai vista. Le foto non mentono. Una vera e propria ‘esplosione’