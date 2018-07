Credeva di aver sconfitto quel tumore maledetto ma quello era ancora lì, a rovinargli la vita. Tumore al pancreas, terribile. E il noto personaggio aveva scoperto quasi per caso di essere malato: un giorno, per via di un forte mal di pancia, era andato in ospedale. Poi è arrivata la diagnosi che lo ha stordito: cancro, appunto. Dopo un intervento, le cure e le faticosissime lotte contro quel male orribile, credeva finalmente di essere guarito. Ma così non era: "Conducevo un anno tranquillo. I marcatori tumorali a 0 – ha raccontato sul sito ai suoi fan il cantante Pau Donés del gruppo Jarabe De Palo - Non si vedevano tumori negli esami. Il cancro stava dormendo così tanto che mi ero illuso di essere guarito. Intanto ho preparato il mio ritorno: un album, un tour e un libro. Il 2017 doveva essere un anno glorioso. Improvvisamente però mi è arrivata una chiamata dall’Ospedale. Nell’ultimo controllo i marcatori sono aumentati. Faccio una Tac e nascosto per peritoneo c’è un piccolo tumore". L’incubo era ricominciato. Continua a leggere dopo la foto

Ma ora il cantante de “La flaca”, ormai, sa come gestire la vicenda. E, con l’ultimo post su Instagram, ha sconvolto tutti. In senso positivo. L’uomo, che sta ancora affrontando una battaglia contro il cancro, sorride alla vita e scalda il cuore dei suoi fan. “Mi hanno chiamato dall'ospedale e mi dicono che la chemio è pronta. Così vado direttamente dalla spiaggia al reparto di oncologia. Succede nell'isola”, ha scritto sul social dopo aver postato la foto che lo ritrae in ospedale con il costume. Continua a leggere dopo la foto

Jarabe De Palo è a Formentera e non vuole rinunciare alla sua vacanza. Ha deciso: non permetterà al tumore di impossessarsi della sua vita in questo modo. E così va in ospedale, a fare la chemioterapia, direttamente dalla spiaggia. Direttamente in costume. Il cantante è l’incarnazione della voglia di vivere: il suo coraggio e la sua determinazione saranno di sicuro un esempio per tutte le persone che hanno a che fare con il tumore. Pau Donés si sottopone costantemente alla cure e documenta tutto sui social. Continua a leggere dopo la foto

La cosa pazzesca è che non perde mai il sorriso, anzi. Pau trascorre a Formentera diversi mesi all’anno. Possiede una casa sull’isola in cui si rifugia ogni volta che ne ha la possibilità. Non rinuncia, però, ai suoi concerti in giro per il mondo. Ultimamente ha accettato di diventare testimonial di alcuni importanti progetti di ricerca e prevenzione contro il cancro. Una persona d’oro, davvero.

