Il bikini? O ‘così’ o sei out. È la tendenza (e il trucco sexy) dell’estate 2018

Odioso segno dell'abbronzatura, quest'anno ti faccio la guerra. E vinco: niente più décolleté segnato da zone bianche perché il bikini adesso si porta al rovescio. Tutto qui il trend dell'estate 2018 che ha fatto già il giro del mondo e ha fan in ogni Paese: dall'Europa agli Stati Uniti all'America Latina. È sbarcato persino in Australia, grazie alla potenza di Instagram. Una trovata semplicissima, questa del bikini 'upside-down': dovete solo allacciare i triangoli sul seno e non dietro al collo. Facile, no? L'idea, scrive Il Messaggero, è stata di Valentina Fradegrada, modella e influencer con oltre 630mila follower, bergamasca classe 1991. Altre info: è una patita di yoga e arti marziali (è stata 5 volte campionessa italiana di wushu kong fu), la cantante del gruppo Badass B che ha appena pubblicato un singolo, ed è anche la ex fidanzata del rapper Fred De Palma. Ha un fisico da urlo, tanto che un brand di costumi australiano, Cantwik, ha deciso di investire su questo modello creando un nuovo tipo di chiusura sul seno. (Continua dopo la foto)



Mentre Valentina sta per lanciare una sua linea, il suo bikini upside-down ha conquistato anche star internazionali (un nome a caso: Kim Kardashian) oltre a tante ragazze comuni che l'hanno 'scoperta' sui social. Ora, diciamo la verità: anche noi, in spiaggia, abbiamo combattuto la guerra coi laccetti del costume per evitare i segni. La differenza è che la Fradegrada ha creato una tendenza, un business lanciando questo diverso modo di allacciare il triangolo che, oltretutto, crea pure un effetto push up.

E dire che l'idea le è venuta per caso, mentre era in barca con i genitori, non voleva segni dell'abbronzatura giocando un po' con i lacci della parte sopra del bikini. Ma, ricorda ancora Il Messaggero, non bisogna prenderla di petto (espressione calzante) questa nuova moda. Che è adatta soprattutto a donne giovani e toniche e a quelle che non hanno seno e, al contrario, che non hanno forme troppo abbondanti. In quest'ultimo caso sarebbe meglio scegliere un modello più avvolgente.

Occhio a non uscire di seno, però! Sarà pure trendy, ma il bikini rovesciato è poco pratico se oltre a prendere il sole come lucertole si vuole anche nuotare e magari giocare a racchettoni sulla spiaggia. Ultima cosa: non tutti i modelli di bikini sono adatti. I migliori sono, ovviamente, quelli coi lacci mobili su cui spostare il triangolo. Perfetti anche quelli con lo scollo all'americana.

L’abbronzatura perfetta e duratura? 5 regole per un colore da favola (senza farsi male)