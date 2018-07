“Mitica!”. Trova le figlie così ed è show: la lezione della mamma diventa virale

Un ballo, il “twerking”, che la mamma di queste ragazze portoricane non ha assolutamente gradito. Le due hanno deciso di riprendersi mentre ballano a ritmo di musica davanti ad una telecamera ma il video si è concluso in modo decisamente male. Location una cameretta di due adolescenti, uno stereo che 'pompa' musica reggaeton e due lati b che si muovo a ritmo di musica. Ma quando le due ragazze iniziano a prenderci gusto accade l'impensabile. Dalla porta entra una mamma: canottiera, cesto dei panni sporchi sotto braccio e pantofole. Quando la donna si accorge del ballo sensuale scatta la reazione: la donna si sfila la ciabatta e, come qualsiasi mamma del Sud Italia, in modo istintivo e naturale e colpisce le figlie sulla schiena e sui sederi che poco prima stavano agitando a ritmo di musica davanti all'occhio della telecamera. Le due ragazze, come scrive Dagospia, stavano perfezionando la loro tecnica nel celebre "ballo" sexy e avevano deciso di filmarsi per poi, si presume, pubblicare il video sui social, così da ottenere numerose visualizzazioni. (Continua a leggere dopo la foto)



Ecco, il filmato è finito sicuramente in rete e ha fatto certamente molti click, ma ad essere protagonisti non sono i loro glutei ballerini, bensì la "furia" del loro genitore, diventato già idolo di molti. Ma cosa è il twerking? Anche se in apparenza potrebbe sembrare soltanto un modo volgare di dimenare il sedere per farsi guardare, il twerking ha in realtà radici e significati molto profondi, che ovviamente si sono persi con il tempo. Il twerking è diventato talmente popolare che persino l'illustre Oxford Dictionary Online ha inserito il termine twerk tra i suoi vocaboli.

Secondo gli esperti del dizionario, la parola twerk definisce il "Ballare una musica famosa in un modo sessualmente provocante, che coinvolge i movimenti di spinta dell'anca in una posizione accovacciata." Il twerking sarebbe il diretto discendente di una antica danza africana, le cui origini si perdono nella notte dei tempi. Bisogna arrivare fino al remoto Dabou, in Costa D'avorio, per assistere alla tradizionale danza Mapouka. Osservando i danzatori, principalmente donne, è molto facile notare le similitudini tra questo ballo popolare ed il twerking visto sul palco dei concerti occidentali.

Il twerking moderno. Come lo stile del twerk sia passato dall'Africa agli Stati Uniti non è ben chiaro. Probabilmente, come per la musica blues, si tratta di un fenomeno legato alla schiavitù. La prima forma di twerking moderno infatti è riconducibile alla zona di New Orleans, inizialmente chiamata “bouncing” (rimbalzare). A partire dagli anni 80, con la nascita e la diffusione della musica Rap ed Hip Hop, soprattutto tra gli afroamericani, il twerking è diventato sempre più popolare. In qualsiasi video rap degli ultimi 20 anni è possibile vedere almeno una ballerina accennare alcune mosse riconducibili al twerking.

