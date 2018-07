"Era il 5 luglio di 4 anni fa... davanti a Dio ci siamo fatti una promessa... passeranno tanti altri anni, e quella promessa la rinnoveremo ogni giorno come quel giorno. Ti amo .... grazie marcoboccireal". Quando Laura Chiatti scriveva questa dolce dedica al marito, il collega attore Marco Bocci, non aveva idea della sorpresa che lui le aveva organizzato per festeggiare il loro quarto anniversario di matrimonio. Come ricorda la Chiatti, i due si sono giurati amore eterno nell'estate del 2014, nell'abbazia di San Pietro, a Perugia. Una cerimonia blindatissima - gli ospiti potevano entrare solo mostrando un codice che si trovava sulla partecipazione, ma senza smartphone, per tutelare l'esclusiva fotografica – a cui hanno partecipato diversi personaggi del mondo dello spettacolo tra cui Riccardo Scamarcio, che ha accompagnato la sposa in auto alla chiesa, Carlo Verdone, Alberto Aquilani, Michela Quattrociocche e Francesco Mandelli. (Continua dopo la foto)

Dopo la cerimonia, tutti i 400 invitati si sono spostati nella cantina di un'azienda vitivinicola della campagna umbra per i festeggiamenti. Tra Laura e Marco è stato un vero colpo di fulmine. Come scriveva al tempo Vanity Fair, si dice che sia stata galeotta una cena a Roma con amici comuni. Lui si era da poco lasciato con la cantante Emma Marrone. I fiori d'arancio sono arrivati a meno di un anno dal loro primo incontro. Ma come sottolineato dalla Chiatti sempre a Vanity, "quando trovi 'lui', senti tutte le voci del mondo che ti dicono 'eccolo, è la tua parte mancante'. E ti accorgi che lo reputi migliore di te".

La coppia ha avuto due figli dopo le nozze: Enea, nato nel 2015, e Pablo, venuto al mondo l'anno successivo. Qualche mese fa si vociferava che la Chiatti fosse in dolce attesa per la terza volta. Voce infondata, ma lei non ha mai nascosto di volere una famiglia numerosa: Anche io di figli ne voglio cinque, come ha detto lui – raccontava tempo fa - Aspettiamo soltanto un attimo prima di passare all'azione, perché dobbiamo ancora riprenderci dai primi due... Da quando siamo mamma e papà si dorme troppo poco e, quindi, dobbiamo recuperare un po' di energia'".





Nell'attesa del terzo figlio, è già arrivato il quarto anniversario di nozze e il suo Marco è riuscito davvero a sorprenderla: le ha fatto trovare Mal in giardino che cantava solo per lei la sua canzone preferita, 'Pensiero d'amore'. Una serata che Laura non dimenticherà. "Sei unico amore... Hai vinto!", ha scritto poi lei nella didascalia del video condiviso con i follower di Instagram. Nel giardino di casa Bocci trionfa il romanticismo: palloncini a forma di cuore appesi alla cancellata, bambini che saltano e ballano tra i cuscini sull'erba e un'emozionatissima Laura che abbraccia il suo idolo, Mal. Il filmato, inutile dirlo, ha mandato in brodo di giuggiole tutti i fan della coppia.

