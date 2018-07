“Sono morti così”. La tragica fine degli youtuber scuote il web: cosa è successo 

Tre YouTuber hanno perso la vita in Canada dopo essere precipitati dalle Cascate Shannon, vicino a Squamish, nella regione British Columbia. Secondo quanto ricostruito dalla polizia locale, il 3 luglio scorso, Ryker Gamble, Alexey Lyakh e Megan Scrape stavano nuotando in una zona nella parte superiore delle cascate quando sono stati risucchiati dalla corrente, si legge sulla 'Bbc', finendo per cadere da oltre 30 metri nelle piscina naturale che si trova sotto la cascata. I tre facevano parte del collettivo 'High On Life', gruppo che realizza vlog di viaggi e avventure in tutto il mondo e li condivide sui social network (500mila fan su YouTube e oltre 1 milione su Instagram). E proprio i ragazzi del collettivo hanno caricato in queste ore un video per ricordare i tre ragazzi (Ryker, Alexey e Megan): "Non ci sono davvero parole per alleviare il dolore e la devastazione che stiamo attraversando in questo momento", hanno detto gli amici dei tre youtuber nel video ricordo pubblicato sui social network. (Continua a leggere dopo la foto)



E ancora: "Vivevano ogni giorno al massimo con positività e coraggio; vivevano la vita migliore che potevano e condividevano i loro valori con tutto il mondo. Per quanto tragica sia la loro perdita, il loro messaggio sopravvive in tutti noi ed è ora nostra responsabilità continuare a diffonderlo". Il gruppo ha anche aperto una raccolta fondi su GoFundMe per supportare le famiglie dei tre ragazzi, invitando chiunque voglia a "contribuire con una donazione per tutto ciò che può servire in un momento difficile come questo".

Qualche tempo fa un 22enne messicano ha perso la vita girando un video per il suo canale Youtube. Pedro Ruiz è rimasto ferito a morte dal proiettile che avrebbe dovuto, nelle sue intenzioni iniziali, arrestare la sua corsa tra le pagine di quel libro che aveva interposto tra sé e l’arma da fuoco impugnata dalla giovane fidanzata. La diciannovenne Monalisa Perez, incinta del secondo figlio, non avrebbe mai voluto assecondare il fidanzato in quello che riteneva un folle proposito, tuttavia alla fine si sarebbe lasciata persuadere dalla sua convinzione: il libro avrebbe sicuramente impedito che il proiettile sparato contro di lui potesse colpirlo.

Tuttavia le cose non sono andate secondo i piani e Pedro è morto durante la registrazione del video proprio a causa del colpo sparato dalla fidanzata, successivamente arrestata per omicidio. Nel corso del video, poi pubblicato sul canale, il giovane Youtuber ripete in più di un occasione ai suoi followers di esser pronto a morire, ma si dice comunque sicuro della buona riuscita del suo esperimento. Meno certa di lui Monalisa, che aveva anticipato tutte le sue paure in un post su Twitter. Ciò nonostante l’esperimento viene realizzato e si conclude tragicamente, con la morte del fidanzato.

“Non è un gioco, fate attenzione”. Muore a 16 anni e la mamma pubblica la foto choc