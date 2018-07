Le scommesse si vincono o si perdono. E in caso di sconfitta, si paga. È quello che è successo a Michelle Hunziker, che avendo dato la sua parola si è vista costretta a 'farlo'. Un passo indietro. La scommessa in questione aveva due protagoniste d'eccezione: le biondissime e amatissime Michelle Hunziker e Filippa Lagerback. Una svizzera, l'altra svedese, impossibilitate a tifare Italia ai Mondiali di Russia 2018 si sono giustamente schierate per i loro rispettivi Paesi. E la scommessa è nata in vista della partita giocata il 3 luglio scorso, quella che ha visto appunto contrapposte Svizzera e Svezia. "Martedì 3 luglio c'è una partita importantissima, la Svezia contro la Svizzera. La signora è svedese, io sono svizzera – dice una sempre sorridente Michelle in un video condiviso su Instagram - Quindi la Svizzera saccagnerà la Svezia 2 a 1". "Non credo proprio", è la risposta dell'altra bionda della tv, Filippa, neo moglie di Daniele Bossari. Quindi la decisione di scommettere. (Continua dopo la foto)

Se avesse vinto la Svizzera, Filippa, che in questi giorni si trova proprio in Svezia, sarebbe entrata in un bar, tenendo tra le mani la bandiera della squadra avversaria e urlando "Forza Svizzera". In caso di vittoria della Svezia, invece, Michelle avrebbe dovuto scendere in piazza con la bandiera rivale e uno snaps in mano (un'acquavite speziata), dovrà gridare: «Forza Svezia». Chi segue i Mondiali di calcio sa già come è andata a finire e chi delle due ha dovuto pagare pegno. È toccato alla signora Trussardi.

Martedì 3 luglio 2018 la Svezia ha battuto la Svizzera 1 a 0 agli ottavi di finale di questi Mondiali di Russia e Michelle Hunziker ha dovuto onorare la scommessa fatta qualche giorno prima con Filippa. Gliel'aveva promesso e così, come riporta Vanity Fair, la conduttrice svizzera, che si trova in vacanza a Milano Marittima, è salita su un palco, sventolando (sicuramente a malincuore) la bandiera di Stoccolma.





"Con il cuore a pezzi dedico questa canzone a tutti gli Svedesi", dice Michelle in un video postato su Instagram che testimonia la parola data. Filippa, invece, esulta. Ha guardato la partita a Stoccolma, insieme alla figlia Stella, e, dopo il triplice fischio, sui social scrive: "Heja Sverige! Non sono mai stata così agitata per una partita di calcio. Ho sudato, tremato, urlato e poi… esultato!". Ora aspetterà con ansia sabato prossimo, quando alle 16 la sua Svezia dovrà vedersela con l'Inghilterra.

