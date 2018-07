“Ma come ti viene in mente?”. Federica Pellegrini, i fan stavolta sono ‘spietati’

Non va. A quanto pare Federica Pellegrini non riesce proprio a incontrare i gusti dei suoi fan di Instagram. Che poi, alla fine, chi se ne frega, non è mica quello il suo lavoro, accontentare i follower su quella o quell'altra scelta di stile, ma 'carta canta' e, si sa, un personaggio pubblico viene giudicato a prescindere. Spesso, però, con troppo livore. E questo è il caso di Federica, nuotatrice dei record che sta 'pagando' la sua passione per le ultime tendenze di moda. Solo qualche giorno fa era stata letteralmente asfaltata per un look 'audace' sfoggiato sempre e mezzo Instagram: vestito corto con gonna in tulle e lavorazione in laminato dorato, cintura metallica in vita e tanto per non farsi mancare niente un paio di sandali alla schiava ai piedi con tacco alto e squadrato. Uno di quelli che vanno tanto in questa estate 2018. Insomma, Federica guerriera in vasca e nella vita con questo look da amazzone super sexy che però ha diviso i fan. Anzi: a voler essere precisi, è stato bocciato dalla maggior parte di loro e più di qualcuno, come sempre, non si è regolato tra i commenti. (Continua dopo la foto)



E ora è successo di nuovo. Federica ha appena iniziato la sua nuova avventura televisiva. C'è anche la campionessa di nuoto, infatti, tra i giudici di Italia's Got Talent 2018. La notizia era già stata data per ufficiale a maggio scorso: via le veterane Nina Zilli e Luciana Littizzetto, dentro due new entry, la Pellegrini e Mara Maionchi. Queste ultime due affiancheranno Claudio Bisio e Frank Matano nella nuova edizione del talent che vedremo in onda in chiaro, sul canale Tv8, a partire dal prossimo autunno.

Le registrazioni, però, sono già cominciate e Federica, insieme al resto della giuria, in questi giorni sta partecipando alle registrazioni delle audizioni che si svolgono fino al prossimo 5 luglio a Milano. La campionessa, oro alle Olimpiadi, sta condividendo anche questa sua nuova avventura sui social, ma una delle ultime foto, riporta Il Messaggero, sta facendo discutere (ancora una volta) i suoi fan. Lo scatto in questione è quello che la ritrae dietro il famoso bancone dei giudici accanto a Bisio.

Angurie 🍉 Un post condiviso da Federica Pellegrini (@kikkafede88) in data: Lug 2, 2018 at 11:35 PDT





Anche stavolta, come successo per il 'look amazzone', molti hanno avuto da ridire sul suo outfit: una blusa rosa chiaro molto trasparente con colletto giallo limone e sopra un gilet maschile blu gessato con tanto di pochette nel taschino. Apriti cielo: "Essendo la Pellegrini ti salvi, ma se quel vestito lo indossasse chiunque altro sarebbe linciato dalla folla", si legge. E ancora:"Io vorrei sapere quanto prende quello che ti veste!", "Esattamente che diamine indossi in questa foto? Hai un fisico spaziale ma quasi sempre mortificato in look terribili.... affidati a qualcuno, ti prego," "Ma come c... sei vestita? Ahahahahahahhaha!" e, tra i tanti, "Tu bellissima, ma i vestiti chi te li sceglie però?".

