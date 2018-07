Si è buttata nella rissa per difendere Niccolò Bettarini: chi è (e che fa) Zoe Esposito

"Ti abbiamo riconosciuto. Sei il figlio di Bettarini e della Ventura, ti ammazziamo". Queste parole, nella notte tra sabato 30 giugno e domenica 1 luglio, avrebbero urlato gli aggressori contro Nicolò, il primogenito dell'ex calciatore e della conduttrice, per poi colpirlo con 9 (o 11, si dice) coltellate. È successo di fronte all'Old Fashion, noto locale milanese. Dalle prime ricostruzioni, Niccolò sarebbe intervenuto per difendere un amico che era stato avvicinato dal gruppo di aggressori e sarebbe stato aggredito con calci in faccia, pugni e con un numero indefinito di coltellate. Il ragazzo, che per fortuna non è mai stato in pericolo di vita è stato poi trasportato all'ospedale di Niguarda di Milano. Col passare delle ore, poi, emergono altri dettagli. Pare che ad aggredirlo non sarebbero stati solo i quattro ragazzi già fermati (ovvero Davide C., 29enne con numerosi precedenti specifici di natura violenta; Alessandro F., 24enne legato agli ultras dell'Inter e due ragazzi di origine albanese, Andi A., 29enne senza permesso di soggiorno, e il 24enne Albano J) ma, scrive Il Giorno, avrebbero partecipato anche altri 6 giovani, ora ricercati. (Continua dopo la foto)



I quattro fermati e ora accusati in concorso per il tentato omicidio del giovane Bettarini dovranno rispondere anche di lesioni alla fidanzata di Niccolò, Zoe Esposito, 21 anni. Sì, perché i ragazzi non si sarebbero fatti scrupoli a scagliarsi anche contro di lei, che si era buttata sul fidanzato per difenderlo. Ma a nulla è servito il suo intervento. Anzi. Zoe è stata a sua volta colpita da calci in faccia e pugni. "Voler bene significa sacrificio, significa essere insieme nel bene e nel male, voler bene a qualcuno significa difenderlo da tutto e da tutti, significa presenza, senza se e senza ma", ha scritto la 21enne sui social dopo l'aggressione.

E ancora: "Contro tutto e tutti, forza roccia. Io con te. Tu con me". Secondo la ricostruzione della polizia, Zoe si sarebbe buttata sul corpo di Niccolò, ormai a terra, per difenderlo ma lei stessa sarebbe stata colpita al viso con ferocia. Trasportata in ospedale, i medici hanno deciso per lei 8 giorni di prognosi. Per fortuna le ferite riportate sono state di lieve entità. Ma chi è Zoe Esposito, la coraggiosa fidanzata del primo figlio di Stefano e SuperSimo?

Zoe Esposito ha 21 anni, appartiene a una famiglia della 'Lombardia bene' e vive a Milano. Dopo aver studiato al liceo scientifico Bertrand Russell, si è iscritta allo Iulm e, secondo i beninformati, è la nuova fidanzata di Niccolò. Ha dimostrato grande coraggio la notte dell'aggressione e il suo post per Bettarini jr ha fatto scattare parecchi messaggi di solidarietà da amici e follower (diventati nel frattempo più di 8mila). Tempo fa a chi le diceva sui social di mangiare di più perché troppo magra, rispondeva così: "Sinceramente amo il mio fisico, peso 46 kg e sono alta 1.60, se fossi un po' più alta non mi dispiacerebbe, ma il mio fisico mi piace tantissimo, anzi non mi vedo proprio difetti, perché non sono anoressica, sono giusta".

