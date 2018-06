Rieccoci: Chiara Ferragni lo ha fatto di nuovo. A pochi giorni di distanza dall'altro piccolo "scandalo" social. Una delle personalità più famose dell'etere italiano, da poco diventata mamma e parte di una delle coppie più famose, discusse, inseguite, ammirate e criticate dei nostri social, quella composta da lei e dal rapper Fedez. Parliamo, ovviamente, di Chiara Ferragni, che ogni giorno regala ai fan scatti che diventano virali nel giro di pochissimi minuti. L'ultimo in ordine cronologico ha però sollevato un dilemma antico come il mondo e che accompagna puntualmente gli scatti troppo provocatori delle bellezze femminili: avrà o non avrà le mutandine? E stavolta: avrà o non avrà il reggiseno? Un revival di quanto accaduto, per esempio, mesi fa con Caterina Balivo e anni fa con Belen Rodriguez a Sanremo. In procinto di sposarsi, la Ferragni ha postato sul suo profilo Instagram un'istantanea dove mette in mostra il suo corpo grazie anche alle abbondanti trasparenze del vestito, che interessano anche le zone più intime. Chiara Ferragni a cena con Chiara Biasi, l'amato Fedez e tanti amici. (Continua a leggere dopo la foto)

Per il sabato sera la mamma di Leone ha scelto un ristorante nel cuore di Milano e un abbigliamento che lascia vedere forse più di quanto desiderato. Le foto della serata sono pubblicate su Instagram, dove Chiara Ferragni condivide tutto. In bella mostra, sotto un abitino di velo bianco molto trasparente, impossibile non notare il seno della fashion blogger. E dire che solo il giorno precedente l'imprenditrice e fashion blogger era andata su tute le furie perché il futuro marito Fedez aveva pubblicato su Instagram una stories in cui le si vedevano (o non vedevano, il dilemma è ancora aperto) le mutande. (Continua a leggere dopo la foto)

Nel frattempo Chiara e Fedez si avvicinano sempre più al grande giorno, quello che li vedrà salire all'altare per pronunciare la promessa eterna. La data ufficiale delle nozze è il 1 settembre. Il luogo da segnarsi è Noto, in Sicilia. Questo è ciò che trapela dagli ultimi aggiornamenti sulla coppia che dopo la nascita del figlio Leone è ormai pronta a compiere l'ultimo passo di un fidanzamento sempre più appassionato. (Continua a leggere dopo la foto)

Intanto queste foto osé hanno messo subito in subbuglio il suo sterminato popolo di seguaci. C'è chi ha lodato e c'è chi ha criticato la Ferragni per la foto. I complimenti si sono sprecati per il fisico e la bellezza della fashion blogger di Cremona. I biasimi hanno invece puntato il dito, sostenendo che un tale post sia stato un azzardo troppo sfacciato, non consono alla sua personalità. Il tutto a fare da contraltare a commenti entusiasti come "Spettacolare", "Top" e "Meraviglia".

