“Mi riconoscete?”. Il vip sfida i fan italiani con una foto mai vista prima

Ci sono star che sono abituate a condividere ogni momento della loro giornata con i fan, accompagnando anche le più banali delle operazioni quotidiane con immancabili selfie che finiscono per fare puntualmente il giro dei social. E altre che tengono un profilo più basso, esponendosi soltanto per condividere momenti e ricordi preziosi. A questa seconda categoria appartiene decisamente il cantante in questione, che ha sfidato i propri follower pubblicando un'immagine che lo mostra giovanissimo con in mano una chitarra, già innamorato di quella musica che sarebbe diventata la sua vita. "Riconoscete questo undicenne??" si legge nella didascalia che ha scatenato la fantasia degli ammiratori. Se non ci arrivate da soli non vi preoccupate, la risposta è stata fornita dal diretto interessato, che si è complimentato con chi era riuscito a riconoscerlo nonostante gli anni passati siano in effetti tantissimi e il look sia oggi completamente diverso. (Continua a leggere dopo la foto)



L'ex ragazzino prodigio nella foto è infatti Alex Britti, che ha deciso di condividere con i suoi tanti ammiratori un ricordo prezioso della sua infanzia. Non c'è da stupirsi, nel rivedere la vecchia istantanea, che il cantante sia diventato uno dei chitarristi più bravi e apprezzati d'Italia, visto che la sua passione ha radici tanto antiche. In molti lo hanno infatti sottolineato nei commenti: "Già si vedeva che saresti diventato un fenomeno, il migliore di tutti". (Continua a leggere dopo la foto)

Più o meno un anno fa, di questi tempi, Britti aveva lanciato in rete un altro messaggio che aveva catturato l'attenzione degli appassionati: dopo aver tenuto per mesi lontana dai riflettori la sua vita privata, il cantautore romano aveva infatti presentato la compagna Nicole, estranea al mondo dello spettacolo e rimasta sconosciuta fino a quel momento, in stato di gravidanza avanzata, facendo così capire che sarebbe diventato padre nel giro di poche settimane. (Continua a leggere dopo la foto)

Proprio nella capitale era così venuto al mondo il piccolo Edoardo. Anche in quel caso, comunque, toni bassi e poco esibizionismo, come di consueto: "È un momento davvero emozionante, sono felicissimo, vi confermo la bellissima notizia. Nicole ed io abbiamo scelto di voler vivere questo momento in assoluta privacy e ringraziamo anticipatamente tutti quelli che capiranno la nostra scelta, chi un po' ci conosce non ne sarà così sorpreso".

È nato!”. Alex Britti, che felicità! È diventato papà il cantante più riservato che c’è. La notizia si diffonde subito a macchia d’olio e sui social arriva una valanga di auguri, anche dai colleghi. Ecco come i neo genitori hanno chiamato il piccolo