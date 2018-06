È morto suicida a 61 anni lo chef americano Anthony Bourdain. Lo ha riferito la Cnn, per cui lavorava. Si trovava a Strasburgo per una nuova puntata della serie "Parts Unknown", programma tv sulle cucine e i ristoranti del mondo. A trovarlo senza vita nella sua stanza d'albergo è stato il collega Eric Ripert. Nato nel 1956, Anthony Bourdain era un celebre cuoco e scrittore americano. La sua carriera è iniziata con un diploma al Culinary Institute of America, ha lavorato per diversi ristoranti newyorkesi, ma il successo è legato alla scrittura - grazie alle collaborazioni con diverse testate, fra cui il New York Times, The Observer, The Times e The Independent, e alla pubblicazione di diversi libri. La fama poi è arrivata con la televisione, che lo ha visto protagonista in diversi programmi. Bourdain si trovava in Francia per lavorare a una nuova puntata della serie 'Parts Unknown', scrive Cnn, e il suo amico Eric Ripert, chef francese, lo ha trovato stamane senza vita nella sua stanza d'albergo. (Continua a leggere dopo la foto)



"È con enorme tristezza che possiamo confermare la morte del nostro amico e collega, Anthony Bourdain", ha detto la Cnn in una dichiarazione. "Il suo amore per l'avventura, gli amici, il buon cibo e le bevande e le straordinarie storie del mondo lo hanno reso un narratore unico. Il suo talento non ha mai smesso di stupirci e ci mancherà moltissimo". La procura francese ha confermato che Bourdain è stato trovato morto in una camera d'albergo, dove si è impiccato.

"Abbiamo appreso del decesso per impiccagione dello chef americano questa mattina all'hotel Chambard di Kaysersberg", ha affermato Christian de Rocquigny du Fayel, aggiungendo: "A questo punto, non abbiamo motivo di sospettare reati". Dopo la separazione dalla ex moglie, l'italiana Ottavia Busia, campionessa di arti marziali e dalla quale ha avuto una figlia, l'11enne Ariane, si è legato sentimentalmente ad Asia Argento, che aveva conosciuto proprio durante la lavorazione di una puntata della trasmissione "Parts Unknown", nel 2017.

Lui aveva sostenuto pubblicamente l'attrice quando ha denunciato gli abusi sessuali subiti dal produttore di Hollywood Harvey Weinstein e oggi lei lo ha ricordato così: "Anthony ha dato tutto se stesso in tutto ciò che ha fatto. Il suo spirito brillante e senza paura ha toccato e ispirato tante persone e la sua generosità non aveva limiti. E' stato il mio amore, la mia roccia, il mio protettore. Sono devastata dentro. I miei pensieri sono con la sua famiglia. Vi chiederei di rispettare la loro e la mia privacy".

