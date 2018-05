La prima volta che l’abbiamo vista piangere, a dirotto, era in sala parto e da poco aveva partorito il suo Leo, l’amore della sua vita, suo figlio. Parliamo della biondissima Chiara Ferragni che, in una delle sue ultime storie ha fatto preoccupare i suoi fan non poco. “Sono felice di potervi dare ispirazione per poter fare qualcosa di positivo, che è il fine di tutto quello che faccio. Vi ringrazio tantissimo. Sono riuscita a fare quello che faccio grazie a voi, vi devo tutto. Vi voglio bene, grazie per le serate emozionanti come quelle di oggi”, ha detto Chiara Ferragni in un video pubblicato su Instagram, mentre si asciuga le lacrime seduta sul letto, accanto al suo piccolo Leone addormentato. Nei giorni scorsi, nelle sue stories Instagram, Chiara Ferragni aveva reso pubblici alcuni dei messaggi d’affetto ricevuti dai suoi fan, ringraziandoli e mostrando la propria tenerezza per tanta solidarietà e amore. La fashion blogger più famosa del mondo ha poi voluto dedicare un video ai suoi ammiratori per ringraziarli ulteriormente, dove la si vede piangere e commuoversi. A lei, nel video, si è aggiunto anche Fedez, che ha dichiarato: “Lo so che ci vedete come una coppia che vive alienata dal mondo, la verità è che ci emozioniamo molto e vi leggiamo”. (Continua dopo la foto)



La coppia ha da poco fatto ritorno in Italia, ed è già divisa tra le rispettive agende fitte d’impegni e i preparativi per quelle che si prospettano le nozze dell’anno. La coppia più discussa dello showbiz prenderà presto possesso del loro nuovissimo appartamento nella capitale della moda, Milano, e nel frattempo su di loro incombono i preparativi per le tante attese nozze che, stando a quanto rivelato da Oggi, dovrebbero convolare a fine agosto. Secondo alcune indiscrezioni la location scelta per il matrimonio più fashion dell’anno sarà Noto, in Sicilia, dove Chiara si era recata con alcune amiche lo scorso inverno, sembra, proprio per fare un sopralluogo. I fan sono in trepidante attesa, ma per il momento la coppia non si sbilancia sui dettagli! Ma non tutti credono alle parole della bella fashion blogger.

Alcuni sui social hanno iniziato a nutrire dei dubbi soprattutto per la questione degli ormoni: “Ma è di nuovo incinta? O lo è stata di nuovo?”, si chiede qualcuno alludendo ad una gravidanza non andata a buon fine. Cosa da escludere se si pensa a quanto poco tempo sia passato dalla nascita di Leo (ma chi lo sa con certezza…). “Aria di crisi o qualche problema in famiglia?”, si chiede qualcun altro. Insomma, non a tutti convincono quelle lacrime così disperate. Chissà, magari a pensar male, si indovina pure.

