I motori? Fondamentali, certo, al Gran Premio di Montecarlo, ma i paddock erano anche invasi di star nel weekend più glamour dell'anno. Attori, stilisti, modelle, registi e sportivi: tutti nel principato per assistere al GP di Formula Uno. A fare gli onori di casa, il principe Alberto, Pierre e Andrea Casiraghi e la principessa Charlene, che per l'occasione indossava un lungo abito fantasia e con spacco vertiginoso firmato Akris e si è lasciata trasportare dall’entusiasmo del vincitore di questa edizione, Daniel Ricciardo. La moglie di Alberto si è infatti lanciata in un gesto davvero poco regale al momento della premiazione: ha stappato con maestria la magnum di champagne e si è attaccata direttamente alla bottiglia. La prima ad arrivare a Montecarlo, in ogni caso, è stata la modella Bella Hadid con il marito di Gisele Bündchen, Tom Brady (ma erano insieme per lavoro, piano con il gossip). E poi, ancora, ecco il regista Ron Howard, l'attore britannico Hugh Grant con la neo moglie Anna Elisabet Eberstein, Kris Jenner con il compagno Corey Gamble insieme all'amico Tommy Hilfiger e signora. (Continua dopo la foto)



Folta rappresentanza anche di vip italiani. E tra le celebrità di casa nostra, sono scesi 'in pista' a Montecarlo anche Francesco Totti con la sua Ilary Blasi. Quel Totti che esattamente un anno fa, dava tra le lacrime l'addio al calcio giocato (ora è tra i dirigenti della squadra che lo riconosce ancora come unico capitano, la AS Roma) e quella Ilary che di anno in anno riscuote sempre più consensi, di critica e di pubblico, in televisione. Basta pensare all'ultimo Grande Fratello Vip. Ma al di là dei successi professionali, Francesco e Ilary sono amatissimi. Sono una delle coppie più longeve e unite del mondo dello spettacolo pur non essendo troppo mondani. Ma a Montecarlo c'erano e, diciamo così, il Capitano ne ha combinata un'altra delle sue.





Il Pupone era in veste di appassionato di motori e di tifoso: "Sto con Vettel – ha detto Totti guardando il box della Rossa ai microfoni di Federica Masolin di Sky, che l'ha intervistato qualche minuto prima del via - Sia oggi che per il resto della stagione. Mi auguro davvero che possa riuscire a vincere il Mondiale e non solo quest'oggi". Per la cronaca, Vettel non ha vinto, ma ha 'vinto' lui, Francesco, che si è reso protagonista di una clamorosa gaffe grammaticale. L'ultima di una lunga serie. Probabilmente preso dall'emozione, sempre alla giornalista di Sky ha detto: "Sono abbastanza spericolato, un giorno mi piacerebbe guidare una Formula 1. Non so se riuscissi a partire perché so che è molto difficile". Cosa, cosa, cosa? Riuscissi? Riuscirei, semmai... Gliela perdoniamo?

