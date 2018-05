Heidi Klum, c'è per caso bisogno di presentazioni? Ce la ricordiamo tutti, agli esordi, con quelle sue gambe chilometriche che, per la cronaca, qualche anno fa ha assicurato per 2 milioni di dollari. Ma ce la ricordiamo anche per la storia d’amore e la bimba avuta da Flavio Briatore, che appena un anno fa ne ha parlato per la prima volta. Si chiama Leni, ha 13 anni è la primogenita di Heidi e, in pratica, la sua miniatura. "Heidi viveva a Los Angeles, io a Londra, la distanza era diventata incolmabile – ha fatto sapere l’imprenditore - potevamo sentirci al telefono due ore al giorno, ma non bastava e un neonato deve stare con la madre. Poi, Heidi si è messa con Seal e lui l'ha cresciuta". E poi ha aggiunto, convinto di aver fatto la scelta giusta: "Noi tre abbiamo serenamente convenuto che aveva più senso che la adottasse lui, perché un bambino deve crescere in una famiglia. Però la frequento e io, Seal e Heidi abbiamo un rapporto eccezionale". Da Seal, poi, Heidi ha avuto altri 3 figli: Henry, Johan e Lou. Adesso, dopo aver chiuso con il mercante d’arte Vito Schnabel, ha un fidanzato, famoso, parecchio più giovane di lei. (Continua dopo la foto)



Ha ritrovato l'amore, Heidi, con uno dei gemelli della band tedesca dei Tokio Hotel, Tom Kaulitz. Lui 28 anni, lei 44 (quasi 45): i due hanno di recente ufficializzato la loro relazione con un viaggio in Messico, dove sono stati paparazzati mentre si scambiavano effusioni piccanti a bordo piscina. E adesso, dopo quelle foto bollenti, la Klum 'provoca' di nuovo i suoi fan con uno scatto super sexy su Instagram. Scatto doppiamente 'interessante', perché la ex modella si immortala in un selfie in cui appare con un look totalmente acqua e sapone ma che lascia intravedere anche le curve dall'asciugamano. Un semi topless, via. Per la serie: passano gli anni ma il sex appeal di Heidi, a quasi 45 anni (li compirà il 1 giugno) e dopo quattro figli resta inalterato.





Splendida, anche completamente struccata, al naturale, e sexy da morire: i follower di Instagram, neanche a dirlo, sono andati fuori di testa alla vista di quello spettacolo. Pioggia di like e di commenti: oltre 154mila gli apprezzamenti e più di 2mila i commenti estasiati sotto all'autoscatto che la Klum commenta così: "Catching the last Sun-rays of the day", ovvero "Cattura gli ultimi raggi di sole". Ma come fa? Ha fatto un patto col diavolo? Recentemente un amico ha svelato quello che sarebbe il suo segreto alla rivista americana National Enquirer: "Heidi è convinta che il sesso la tenga giovane". Sempre secondo la fonte, Heidi lo farebbe cinque volte al giorno e sarebbe anche molto esigente con i partner sotto le lenzuola. E non solo, perché pare che ami sperimentare anche fuori dal letto...

Ricordate Leni? È la figlia di Flavio Briatore e Heidi Klum. Lui ha mollato la top model prima che nascesse la piccola e oggi ha la sua nuova famiglia. Oggi la ragazza ha 12 anni ed è un incanto: eccola con la splendida madre