Ormai è noto a tutti che gli ex corteggiatori e tronisti, una volta usciti da ''Uomini e Donne'' provano, con risultati più o meno vincenti, la strada dell'influencer. L'influencer è letteralmente in grado di influenzare chi lo segue, grazie non solo alla sua notorietà, ma anche alla sua "Neutralità" e "affidabilità". In poche parole, se un grande YouTuber o un Intagramers che seguite vi consiglia di vedere un film e voi lo fate, vi ha influenzato. Nel caso degli ex ''Uomini e Donne'', però, è più corretto parlare di ambassador, visto che nella maggior parte dei casi i post pubblicati sono stati pagati da aziende (vedi Fittea), alberghi di lusso, palestre, cosmetici e accessori. Insomma, gli ex Uomini e Donne promuovono prodotti sui loro account Instagram e molto spesso hanno un grande seguito. Una di queste è Camilla Mangiapelo, ex corteggiatrice e fidanzata di Raffele Gismondi. La coppia è uscita da ''Uomini e Donne'' e pochi mesi dopo l'esperienza da Maria De Filippi hanno deciso di volare sull'isola delle tentazioni.



A Temptation Island i due si sono accorti del grande amore che li univa e, dopo aver richiesto il confronto durante la seconda puntata, hanno deciso di abbandonare il reality show e di tornare a casa insieme, interrompendo di fatto l'esperimento. La giovane è stata duramente attaccata da un fotografo. Francesco Acri ha scatenata una violentissima rissa virtuale. Come riporta Trash Italiano: ''Per gli influencer di questo tipo è necessario disporre di una moltitudine di foto per aggiornare quotidianamente il profilo Instagram, ed è qui che è sorto il problema: un fotografo si è sentito ingannato ed ha attaccato Camilla Mangiapelo, ex corteggiatrice ed ora compagna del tronista Riccardo Gismondi''.

"Calci nel culo!", "zero rispetto", "gente di merda", sono stati solo alcuni dei complimenti che il fotografo ha riservato alla Mangiapelo e agli altri influencer. Il motivo? La ragazza avrebbe utilizzato alcune delle foto che Acri le ha scattato per la sua pagina Instagram per un servizio pubblicato su un magazine. Tutto, sottolinea il professionista, senza un riconoscimento. "120 fotografi che gli fanno le foto gratis e scelgono le mia foto... e lei neanche si degna di far mettere il mio nome o avvisarmi o proferire parola...". E poi giù di insulti. Di fronte alle proteste di Camilla, Acri replica secco: "È lavoro. Tu hai bisogno delle foto per la tua pagina. Io lavoro, tu non fai un ca***. Basta influencer montati, senza rispetto, che vogliono cose gratis".

