Chi c'era nel lontano 1996 la ricorderà sul tavolo di ''Striscia la Notizia'', in coppia con Roberta Lanfranchi e Alessia Mancini. Le loro eredi sarebbero state Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia, nell'immaginario collettivo le "veline" per antonomasia, ma in un'epoca lontanissima dai social (e anche da Internet) Marina e Roberta (e poi Alessia Mancini) si difendevano alla grande in fatto di popolarità. Ma che fine ha fatto Marina Graziani? La ex velina bionda, oggi quarantenne, in questi anni ha portato avanti con successo entrambe le sue passioni, sport e spettacolo. Poco più di due mesi fa, in un'intervista rilasciata a Tutto, diceva di non aver ancora incontrato l'uomo giusto e di non essere una persona che vuole un figlio a tutti costi. Nel giro di qualche settimana ha cambiato idea, ha incontrato Gianluca Moreschi, professore di matematica con la passione per la maratona, e con lui ha già programmato le nozze... lampo a luglio. Marina Graziani è già stata sposata (nel 2009 con Luca Petrinka). (Continua a leggere dopo la foto)



Appassionata di sport, corre almeno due o tre volte a settimana (come il suo futuro sposo), fa palestra e cura molto il suo corpo, la Graziani ha ammesso in un video social che presto convolerà a nozze. A cena insieme a Margherita Zanatta e altri amici (che le hanno gridato “Viva la sposa”) ha ammesso di essere davvero prossima ai fiori d'arancio, previsti per inizio luglio. ''Anche se ho 40 anni – aveva detto al settimanale Tutto – non sono una persona che vuole un figlio a tutti i costi. Forse non ho avuto la relazione giusta. Sono ricordata come velina, ma ho avuto tante altre esperienze artistiche''. Tempo pochissimi mesi e Marina ha trovato l'amore vero e ha deciso di andare subito all'altare. Marina ha già fatto la prova per l'abito da sposa. In atelier ha portato pure la Zanatta. ''È un giorno speciale... Lo vedete sbucare un pizzo bianco?... ;) (ovviamente non è del vestito che ho scelto...eheh) Ho provato tanti abiti meravigliosi...'', ha scritto sul suo profilo.

Dopo Striscia la bionda riccioluta ha quindi preso parte al programma Paperissima Sprint, come ballerina, sempre con l’altra velina, e quindi come inviata di Fuego e Wozz'up e altri impegni. Ora l’ex Velina lavora su Sky, precisamente per il canale Bike Channel, dove si occupa appunto del mondo del ciclismo. Lo sport è sempre stata una sua grande passione: ''Volevo diventare una campionessa di judo – aveva spiegato l'ex velina - ed anche se ho intrapreso strade artistiche diverse, lo sport si è riproposto molte volte nella vita. In questo momento sono impegnata con Bike Channel su Sky''.

