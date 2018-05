Siamo abituati a vederle sui red carpet più famosi sfoggiare abiti da sogno e make up d’autore. Agli eventi presenziano in maniera impeccabile costellando l’immaginario collettivo con i loro look quasi perfetti. Negli ultimi tempi, però, sono moltissime le donne famose che non hanno resistito alla moda del momento, quella dei selfie senza trucco, dimostrando di avere un grandissimo coraggio. L'ultima che si è fotografata senza neppure un filo di make-up è Alba Parietti che, di recente, ha condiviso su Instagram un selfie in cui ha sfoggiato un look acqua e sapone. Ha showgirl torinese ha pubblicato una foto sui social e ha lasciato i suoi follower senza parole: si è mostrata senza trucco, nature, ed è un vero spettacolo. Alba, solita a imbellettarsi con rossetti scuri, matite e fiumi di mascara, ha deciso di farsi vedere completamente struccata. Uno scatto raro, anzi rarissimo, per la bellissima torinese. Sul viso neanche un filo di trucco, nessun fondotinta nasconde rughe e imperfezioni. Certo, ha ormai raggiunto i 56 anni ma, a giudicare dal viso liscio e levigato, non ha nulla da invidiare alle colleghe più giovani. (Continua a leggere dopo la foto)



Che sia merito di qualche ritocchino o che sia naturale al 100%, non importa: Alba Parietti ha mantenuta invariata la sua bellezza con il passare degli anni. Negli anni più volte la Parietti si è dichiaratamente pentita di alcuni ritocchini, come quello alle labbra, senza però mai cedere al lifting, come confessato nel 2015 a ''Il Fatto Quotidiano''. ''Non lo farei. - aveva detto la showgirl - Ma è una paura mia, avrei il terrore di non riconoscermi, chi non lo teme è liberissima di farlo. E comunque è bene che ci sia un distinguo ben preciso: una cosa è il lifting - aveva concluso Alba Parietti - altro è la chirurgia plastica''.

Anche gli utenti dei social sembrano aver apprezzato il suo look "naturale", visto che in moltissimi le hanno consigliato di usare meno trucco quando è in televisione o quando viene immortalata dai fotografi. ''Comunque con trucco nature, alla grande!!! lovvo''; ''Semplicemente semplice...senza trucco senza inganno...la bellezza non ha bisogno di maschere''; ''Anche senza trucco, sei bellissima proprio acqua e sapone, buon pomeriggio Alba''; ''Sei semplicemente meravigliosa''; ''Bella ANCHE senza trucco''. E ancora chi le fa i complimenti per la naturalezza dello scatto: ''Bello sguardo...bellissimi occhi''; ''La semplicità è la miglior cosa''.

“Hanno cercato di uccidermi”. La rivelazione choc di Alba Parietti. Forte, determinata, bellissima, solo oggi confessa quel particolare inquietante della sua vita: “Una violenza orribile…”