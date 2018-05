È trascorso più di un mese dalla sua scomparsa e in molti è ancora vivo il suo ricordo. Il conduttore televisivo è scomparso lo scorso 26 marzo a 60 anni, a causa di un brutto male che lo affliggeva ormai da diversi mesi. Negli ultimi anni aveva condotto con successo il programma "L'Eredità" su Rai 1. Nel mese di ottobre, quando era stato colpito da un'ischemia, era stato sostituito da Carlo Conti che, dopo la sua morte, è tornato a prendere il posto del compianto collega nel preserale di Raiuno. Oggi, giovedì 3 maggio, Stella, la figlia di Fabrizio Frizzi, compie 5 anni. Sul profilo Instagram di Carlotta Mantovan, la moglie del conduttore, in calce all'ultimo post che risale al 20 marzo, sono comparsi molti messaggi di affetto e sostegno a Stella e a sua mamma. Messaggi toccanti, come questo: "Auguri di cuore alla piccola Stella …sono sicura che Fabrizio e li con Voi!!! Una carezza speciale a tua figlia...che il cielo vegli su di lei è un grande, forza e coraggio a te. Ciao Stella tantissimi auguri di buon compleanno, un abbraccio a te e alla tua mamma". (Continua a leggere dopo la foto)



''Ciao Carlotta - si legge ancora tra i commenti - lo so che tutti dicono che il tempo guarisce le ferite e si va avanti io ti dico che il tempo non rimargina quelle ferite …ma guardando la tua piccola Stella crescere sorriderai di nuovo xche lui la persona che hai tanto amato starà sempre accanto ….ciao Fabrizio non ci sono parole x descriverlo che persona speciale che eri''. E ancora, il messaggio di una madre che insieme a sua figlia pensa al vuoto che ha lasciato la morte di Frizzi: "Ciao Carlotta, io e la mia bimba abbiamo chiamato ‘Carlotta’ una sua bambola perché ti pensiamo tanto. Fabrizio ha lasciato un vuoto immenso. Anche io provo quasi un dolore fisico. Dai un bacio a Stella da parte mia e di Matilde".

Domenica al palazzetto dello sport Tiziano a Roma si è tenuta una partita di basket in memoria di Fabrizio Frizzi. A ricordare il conduttore scomparso la moglie Carlotta Mantovan che per la prima volta, dopo un mese dal lutto, prende parte a un’occasione pubblica. Tra i tanti vip Massimo Giletti e Flavio Insinna che non riesce a trattenere le lacrime. Immancabile e emozionata anche Milly Carlucci che si definisce “la sorella” del conduttore e che, dopo il funerale, si era rivolta ai vertici Rai per avere assumere la Mantovan: “Visto che è la nostra è davvero una grande famiglia, vorrei tanto che Carlotta che è una brava giornalista, venisse a lavorare in Rai” aveva detto la conduttrice di Ballando con le Stelle.

“Sei davvero tu?” Carlotta Mantovan, prima uscita pubblica dopo la morte di Fabrizio Frizzi. Dimagrita, stanca e con gli occhi persi, prigioniera di un dolore che sembra impossibile da superare