La nascita dell'ultimo royal baby ha monopolizzato i media per giorni. Il terzo pargolo di William e Kate Middleton è venuto al mondo la mattina del 23 aprile 2018 e per tre lunghi giorni non si è potuto far altro che dar retta a quello e a quell'altro nome su cui i bookmakers scommettevano. Alla fine è arrivato il 'verdetto': il fratellino di George e Charlotte si chiama Louis Arthur Charles e sarà conosciuto come Sua Altezza Reale Principe Louis di Cambridge, come annunciato da Kensington Palace. Una scelta, quella dei genitori, che rispecchia in pieno le tradizioni di casa Windsor, perché i tre nomi scelti per il neonato principino ricorrono spesso nell'albero genealogico. Di lui, non di lei, sia chiaro. Nato da meno di 20 giorni, il piccolo vanta già un record particolare: è il royal baby più 'pacioccone' degli ultimi 100 anni. Il neonato è infatti risultato il più pesante di tutti i reali britannici al momento della nascita da un secolo a questa parte. Con i suoi 3,9 kg (8 libbre e 7 once per i britannici), Louis Arthur Charles ha superato per appena mezzo chilo il fratello maggiore George. Charlotte, invece, si era 'fermata' a 3,7 kg. (Continua dopo la foto)



Ma per William e Kate, aprile non è stato solo il mese di questo grande, lieto evento. Qualche giorno dopo la nascita del royal baby numero tre, che come detto ha letteralmente monopolizzato i media, i duchi di Cambridge hanno festeggiato anche il loro settimo anniversario di matrimonio. Ricordate? Il royal wedding è stato celebrato il 29 aprile 2011 e ha tenuto incollati alla tv ben 36 milioni di persone, tutte impazienti di seguire la diretta del grande giorno di William dall'abbazia di Westminster. Per l'occasione, allora, Kensington Palace ha condiviso una bellissima foto ricordo su Instagram, come riporta l'Huffington Post, che parla di come la favola dei duchi sia iniziata proprio da questo scatto. Nell'immagine la coppia reale è a bordo di un'auto blu decappottabile decorata con palloncini colorati e la scritta "Just Wed".





"Sette anni fa oggi - grazie per tutti i messaggi adorabili sull'anniversario di matrimonio del duca e della duchessa di Cambridge!", si legge nella didascalia del post che, figuratevi, ha collezionato un'infinità di like. A proposito di royal wedding, celebrato l'anniversario di quello di William e Kate, occhi puntati su quello, sempre più imminente, di Harry e Meghan Markle. Testimone dello sposo, come confermato pochi giorni fa, sarà proprio William. Che renderà il favore al fratello, già suo 'best man' al matrimonio con la Middleton. Non poteva che andare così: i due hanno un legame speciale. Il 19 maggio è la data da segnare in agenda: quel giorno Meghan Markle, ex attrice di origine canadese, diventerà la moglie del secondogenito di Carlo e Diana ed entrerà ufficialmente nella royal family.

