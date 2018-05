Quando sembra essere finito il clamore e calato il sipario sul gossip, ecco che la vicenda della rottura tra Gigi D'Alessio e Anna Tatangelo torna a farsi sentire. Si rincorrono ancora oggi voci e ricostruzioni, nonostante i due si impegnino a smentirle una a una... Le ultime voci circolate sul cantante, lo volevano sempre più vicino a Loredana Lecciso, fresca di separazione da Al Bano. Un incrocio che ha scatenato la fantasia dei fan e rimasta tale, visto che lo stesso D'Alessio ha deciso di chiarire in modo definitivo la faccenda. Come ha fatto? Nessun post al vetriolo (come va tanto di moda, invece, tra i suoi colleghi) e nessuna ospitata in tv per accaparrarsi una puntata in cui spiegare tutto. Gigi stavolta è stato originalissimo e il suo video in poco tempo ha raccolto migliaia di like e reaction con risata. (Continua a leggere dopo la foto)

In un video ironico su Facebook, Gigi ha "confermato di aver trovato una nuova fiamma". Così in felpa e in tenuta da casa, ha poi avvicinato una candela al video. Dicendo che quella è la sua nuova fiamma. Da una parte tutti hanno apprezzato la sua ironia, qualcuno però ha voluto leggere un certo velo di tristezza anche in questa iniziativa di Gigi. Intanto ha fatto ben presto il giro dei media il nuovo gossip su Anna Tatangelo, la cantante di Sora che per anni è stata la compagna di Gigi D'Alessio. È stato il sito di Roberto D'Agostino, Dagospia, a lanciare l'indiscrezione di un presunto incontro tra Lady Tata, fresca vincitrice di Celebrity Masterchef, e Stash, il cantante belloccio dei The Kolors. (Continua a leggere dopo le foto e il video)

I due sarebbero stati pizzicati in un locale milanese, il Major. Ma possibile che sia davvero Stash, un altro cantante, l'uomo con cui la Tatangelo ha deciso di voltare pagina? Non appena si è diffusa la voce lanciata da Dago, il cantante non ha perso tempo e su Instagram ha fatto chiarezza smentendo tutto: "Si è alzato un polverone, ma io e Anna non stiamo insieme e ieri non siamo usciti insieme. Considero Anna come una sorella e le mando un grosso bacio". Ecco fatta, anche Anna sta alla candela...

