Fabrizio Frizzi si è spento a 60 anni appena il 26 marzo 2018. La causa ufficiale è un’emorragia cerebrale. Ma quel che è venuto fuori in seguito alla sua morte è che Frizzi fosse molto malato (e consapevole di esserlo). Pare che Frizzi avesse una serie di tumori inoperabili e fosse pienamente consapevole del fatto che non sarebbe vissuto a lungo. Ma non si è mai pronti completamente alla morte. Specie di una persona alla quale si vuol bene. E Frizzi era uno a cui un po’ tutti volevano bene. Era uno sempre sorridente, allegro, mai sopra le righe, sempre rispettoso del suo pubblico e dei suoi concorrenti: tutti lo amavano e lo consideravano uno di casa. E la notizia della sua morte è stata una vera doccia fredda che ha stravolto tutti: dai colleghi, agli amici, alla gente comune che lo stimava e, appunto, gli voleva bene. Ma la vita, lo sappiamo, deve andare avanti anche quando ci sembra che sia impossibile. E così la televisione. Per questo la Rai, dopo una breve pausa, ha ripreso la regolare programmazione, anche de L’eredità, il quiz che era condotto da Frizzi. A prendere il posto di Fabrizio, la Rai ha scelto Carlo Conti, che Frizzi considerava un fratello e che già lo aveva sostituito dopo l’ischemia che lo aveva colpito a ottobre 2017. Continua a leggere dopo la foto

Carlo Conti, però, non potrà condurre l’Eredità ancora per molto: ha molti programmi da condurre e non ce la farebbe. Pare quindi che la conduzione sarà affidata ad Amadeus o ad Alessandro Greco. Ma sono solo ipotesi e voci di corridoio. Nel frattempo, però, c’è qualcuno che sta facendo di tutto per prendere il posto di Fabrizio Frizzi. Di chi si tratta? Di un conduttore che è stato fatto fuori dalla Rai dopo dei fuori onda scandalosi mandati in onda da Striscia la Notizia. Certo, parliamo di Flavio Insinna che starebbe facendo carte false pur di condurre L’Eredità. Come lo sappiamo? Beh, lo ha rivelato uno che è molto bene informato… Si tratta di Giuseppe Candela, giornalista esperto di tv e retroscena per Oggi e Dagospia.

“Insinna sta facendo di tutto per ottenere #leredita. Lo dico senza giri di parole: imbarazzante. Pensare di sostituire un signore di nome Fabrizio Frizzi con chi insulta concorrenti, autori e giornalisti è vergognoso. Insinna è l'anti-Frizzi, la Rai si eviti questa figuraccia”. Insomma, Candela è bello “carico” contro Insinna. Il quale, pur essendo un conduttore molto quotato, ha perso il posto in Rai degli insulti rivolti a vari concorrenti: “Prendiamo cinque stronzi fatti bene – tuonava Insinna – Hanno truccato le votazioni per la Repubblica e noi non possiamo mettere nella busta cinque simpatici? È una nana che parla con le mani davanti alla bocca” è questo è solo un assaggio degli assai più gravi insulti.

”È rovinato”. Lo avevamo lasciato mentre, nei fuori onda di Striscia la Notizia, sbraitava contro la concorrente ‘’nana di mer**’’. In quell’occasione Flavio Insinna fece indignare il pubblico che di lui aveva una considerazione speciale. Da allora è sparito dai radar fin quando, poco fa, non è venuta fuori questa “novità”. Una bomba atomica