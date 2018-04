Georgette Polizzi, 33 anni, come sappiamo (purtroppo) dallo scorso martedì è ricoverata in ospedale per accertamenti neurologici a seguito di un malore. L'ex concorrente di Temptation Island racconta giorno dopo giorno via social la sua risalita verso la normalità ed oggi si è immortalata alle prese con i suoi "primi 5 passi" dopo giorni in sedia a rotelle. "Voglio che questo sia un messaggio di speranza", spiega ai fan. I follower di Georgette sono pronti a sostenerla. "Mai mollare", è questo il motto di Georgette. E sono tantissimi i messaggi di supporto inviati alla ragazza in calce al post. Accanto a lei, poi, nel filmato, c'è il compagno Davide Tresse, l'inseparabile fidanzato con cui ha partecipato al reality show di Canale 5 e che adesso non la lascia mai sola. Di seguito il messaggio postato sui social... (Continua a leggere dopo la foto)

"Dedico questo video a voi per farvi capire che volere è potere, che la testa molte volte è più forte di mille medicine o terapie. Ho chiamato questo video 5 passi perché quattro mi sembrava riduttivo... Nel quotidiano il 4 è un numero che sminuisce a mio avviso, per la serie “4 stracci” oppure “facciamo 4 chiacchiere” il 6 lo vedevo troppo complesso! Cinque passi come quelli che sono riuscita a fare oggi dopo quasi una settimana qui dentro! Se penso che sembrava una cosa cosa inarrivabile ed invece eccomi qui!". (Continua a leggere dopo le foto)

Poi un monito ai fan: "Quello che mi sento di dirvi è di non mollare mai nella vita! Pensate ai vostri 5 passi, simbolici ...ponetevi un obbiettivo e raggiungetelo. Qualsiasi cosa accada anche se sembrerà impossibile non perdete tempo a commiserarvi ma prendete in mano voi stessi #NONSIMOLLAUNCAZZO". E noi continuiamo a sostenere Georgette nelle sua battaglia.

