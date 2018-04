Il pubblico italiano la ama moltissimo, Carolyn Smith con la sua professionalità e simpatia ha conquistato tutti. La coreografa e giudice di Ballando con le stelle ha dato dimostrazione di avere un carattere straordinario, tutti sappiamo che le sue condizioni di salute sono difficili. Infatti, dopo aver sconfitto il cancro si è dovuta misurare nuovamente con la malattia che è tornata. Nel corso della terzultima puntata dello show di Milly Carlucci ha avuto un momento molto duro. L'ex ballerina si è sentita male durante una pausa pubblicitaria, accusando un forte senso di nausea e un abbassamento di pressione. Fortunatamente in quel momento, la presenza di Paolo Belli è stata provvidenziale. Il musicista infatti si è immediatamente prodigato per la sua amica e le ha portato qualcosa da mangiare. Un gesto semplice, ma che ha letteralmente cambiato l'andamento della serata, permettendo alla giudice di arrivare fino alla fine della serata, quella che ha decretato i semifinalisti di questa edizione. È stata proprio Carolyn a raccontare l'accaduto. (continua dopo la foto)



La Smith è molto attiva sui social e proprio su Instagram ha voluto condividere i suoi pensieri e ringraziare pubblicamente Paolo Belli per quello che ha fatto per lei. Non è chiaro da cosa sia stato causato il breve malore della Smith nell’ultima puntata di Ballando, ma molto probabilmente si è trattato di un effetto collaterale delle cure che sta affrontando in questo periodo. "Un grande saluto al mio big brother Paolo Belli - ha esordito Carolyn nella clip - Con un sguardo da lontano ha capito che stavo male ieri sera, durante una pausa pubblicitaria a Ballando con le Stelle. Una forte onda di nausea e abbassamento di pressione. Mi ha salvato, dandomi subito qualcosa da mangiare perché il bar era chiuso. Grazie Paolo, my knight in shining armour!".





Ora per fortuna va molto meglio e la Smith è pronta per andare a presentare il suo ultimo libro Ho ballato con uno sconosciuto: "Sto andando in Abruzzo per la presentazione del libro, buona giornata a tutti voi". La Smith ha voluto fare anche un gesto molto significativo, mostrandosi in tv senza capelli. La giurata di Ballando con le Stelle ha tolto le solite parrucche per mostrarsi per come è al naturale. Il motivo è chiaro: Carolyn vuole dare coraggio a tutte quelle persone che come lei si trovano a dover combattere una lotta cosi faticosa e debilitante. “Il tumore non deve essere un tabù. Perciò non ho paura a mostrarmi”, ha puntualizzato la Smith.

Ti potrebbe interessare anche: Cerca carolyn “Sono sconvolta”. Carolyn Smith è a pezzi. E infatti, poco dopo aver saputo tutto, arriva il suo messaggio