Arisa ha spesso abituato i suoi fan a continui cambi di look. L'abbiamo vista rasata, con il caschetto in versione mora e più chiara, bionda platino, con la frangetta, la riga in mezzo, da una parte. Con le parrucche lunghe e lisce in versione super sexy, con le extension o in versione ''naturale''. Con la consueta ironia che la contraddistingue, Arisa ha voluto scherzare ancora una volta sui suoi capelli. "Il digestivo #alpestre (un amaro antichissimo senza zucchero fatto con erbe speciali) fa crescere i capelli biondi in poche ore, li lucida e li mette in piega. Provare per credere e poi ti senti leggggggggeeeeeroooo.." ha scritto per commentare questa nuova trovata in fatto di look. Giusto il tempo di postare la foto e poi però la cantante è tornata nei suoi consueti panni, con i capelli corti e scuri, come testimoniato nelle stories successive. Un'altra trovata di Arisa, dopo lo scatto in cui finge di rasare la barba come fece Virna Lisi nel 1965 per la copertina di Esquire. Tra i commenti c'è stato chi ha colto l’ironia della cantante e chi invece non ha perso occasione per criticarla. Lo scorso gennaio la cantante aveva stupito mostrandosi con una chioma lunga e folta e aveva fatto strage di cuori. (Continua a leggere dopo la foto)



''Cosa c’è di male a sentirsi felici? La felicità è un esercizio costante, tutti i giorni voglio amarmi di più'', aveva scritto su Instagram. Alle critiche di chi la accusa di ''essersi omologata ai canoni di bellezza standard, perdendo la sua unicità'', la cantante ed ex giudice di X-Factor aveva risposto così, con tutta la sua semplicità e naturalezza. ''Mi sento di dirvi che le cose devono cambiare se non ti senti a tuo agio con la tua femminilità'', scriveva la 35enne originaria di Genova, ma cresciuta in Basilicata. ''Io volevo i capelli lunghi da quando ero piccina, adesso ho trovato il coraggio. Io sono una ragazza come tutte le altre che vuole l’amore, sentirsi bella, piacere e piacersi. Poi canto… e la mia voce è sempre uguale, innamorata di voi che l’ascoltate''.

L'inizio della sua metamorfosi lo scorso novembre, quando, infischiandosene di tutto e tutti si mette l'apparecchio per perfezionare il suo sorriso riservato. ''We are beautiful no matter what they say , words won't bring us down, We are beautiful in every single way'', scriveva prendendo in prestito le parole della hit più girl power di Christina Aguilera, ammettendo poi, incalzata dalla curiosità di suoi followers sul suo inaspettato cambiamento, di essere ''semplicemente una ragazza come tutte le altre che vuole l'amore, piacere e piacersi''.

