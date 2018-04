Bella, elegante, raffinata: Cristina Parodi, a 53 anni, è un vero spettacolo della natura. Piena di talento, grazia e bellezza, ancora oggi le sue foto in costume fanno invidia alle ventenni. Ovviamente, da una mamma così non potevano che discendere delle figlie meravigliose. Avete mai visto Benedetta ed Angelica Gori, le figlie di Cristina e Giorgio Gori, manager della comunicazione e attuale sindaco di Bergamo? Beh, Benedetta Gori è la fotocopia di mamma: 21 anni, bella, capelli scuri, sorriso brillante e sguardo vispo, la ragazza, da sua madre, ha preso anche il fisico. E infatti, nel 2014, ha ha sfilato per “Next Generation”, evento della moda italiana dedicato ai giovanissimi stilisti organizzato dalla Camera nazionale. Tra Benedetta e Angelica c’è Alessandro, 20 anni. “Voglio che gli altri mi conoscano per le mie qualità, per chi sono davvero”, aveva detto Benedetta a Vanity Fair mostrando anche un certo carattere e la determinazione a non voler approfittare della sua condizione privilegiata di “figlia di”. Uguali in tutto, Cristina e Benedetta, fatta eccezione per il carattere. “Caratterialmente Alessandro è molto simile a me”, aveva svelato la Parodi. Continua a leggere dopo la foto

E aveva aggiunto: "Ma anche Angelica lo è. Benedetta invece si discosta parecchio da me. È quella più affascinante, se vogliamo, ma anche la più fragile e sensibile. Sì, è un po' più speciale". Oltre che bella, è anche intelligente. Benedetta frequenta l'Università degli Studi di Scienze Gastronomiche a Bra in provincia di Cuneo ed è una studentessa modello. Ma, nelle sue vene, scorre una passione enorme per l'arte. Per la musica in particolare. Coltiva la sua passione "per puro divertimento quando gli studi me lo permettono". La stessa passione è condivisa da sua sorella Angelica che ha in serbo una grande novità. Lo sapevate? La terzogenita di Cristina Parodi debutterà tra pochi giorni con il suo primo singolo, Sketch.

Il giorno x è venerdì 27: sarà allora che, nei negozi e sulle piattaforme di streaming on line, uscirà Sketch. Il singolo, come è ovvio, è stato molto pubblicizzato sui social. Non vi risulta? Beh, anche lei, come la sorella Benedetta, non vuole approfittare dell'essere figlia di. Per questo si è trovato un nome d'arte che, nella fattispecie, è Gispia. Brava, davvero. Angelica canta in inglese e suona gli strumenti. Un po' ricorda Alanis Morrisette. Beh, per essere una 17enne, possiamo dirlo: è davvero avanti. Riuscirà a "spaccare" come i genitori? Stiamo a vedere.

