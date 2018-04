Avete visto la seconda puntata del Grande Fratello? Beh, ne sono successe un bel po’. Intanto Veronica Satti è scoppiata a piangere in diretta: la ragazza, che è figlia di Bobby Solo, aveva fatto recapitare al padre il messaggio di voler recuperare il rapporto con lui. Per lei era stato uno sforzo fare questo passo verso di lui. E non si immaginava di certo che suo padre avrebbe rifiutato la sua richiesta… Ma non possiamo giudicare. Non sta a noi farlo. Delle storie bisogna conoscere i retroscena e noi non li conosciamo quindi non commenteremo. Oltre al pianto a dirotto di Veronica, è successo altro. A un concorrente – Filippo Contri, uno dei “boni” – è sfuggita una bestemmia in diretta. O almeno questo è quello che ha detto il pubblico che, sui social, si è scatenato in commenti di ogni tipo. La produzione ora dovrà capire se si è trattato davvero di una bestemmia o no e, se sì, che tipo di misure punitive dovranno essere prese nei confronti del ragazzo. E ancora Anna Valle, su Instagram, ha detto che il vestito della D’Urso era uguale a quello che era stato creato su misura per lei (non ci sono ancora state repliche della D’Urso). Continua a leggere dopo la foto

#GF15 Perché c'è ancora chi si vanta solo di aver avuto migliaia di donne e si vergogna di dire che è andato a letto anche con gli uomini? — vladimir luxuria (@vladiluxuria) 24 aprile 2018

Ma non è ancora finita. Perché, alla fine della puntata di lunedì 23, sui social è successo anche altro. È arrivata un’indiscrezione bomba su uno dei concorrenti. Sappiamo già – e lo sapevamo ancor prima del loro ingresso – che nella casa ci sono tre concorrenti omosessuali. Si tratta di Veronica Satti (la figlia di Bobby Solo), Angelo Sanzio (cioè il Ken umano italiano) e Baye Dame. Ora, però, le parole di Vladimir Luxuria fanno pensare che ci sia una quarta persona omosessuale che, però, avrebbe deciso di tralasciare la sua passione per gli uomini… Di chi si tratta? Beh, questo Vladimir non lo dice. Però, in base a ciò che hanno dichiarato i concorrenti e in base a ciò che ha scritto Luxuria, le ipotesi sono due…

“Perché c’è ancora chi si vanta solo di aver avuto migliaia di donne e si vergogna di dire che è andato a letto anche con gli uomini? #GF15” scrive Luxuria. Qualcuno, quindi, si vergogna di dire tutta la verità sulla propria vita privata? Chi? Beh, il pensiero è andato subito a Simona Coccia che si è vantato, appunto, di essere andato a letto con 2.000 donne. Ma anche ad Alberto Mezzetti – Tarzan – che più volte ha parlato della sua passione per le donne e del suo “non saper resistere alle tentazioni”. Luxuria ci svelerà di più?

