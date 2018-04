Fan preoccupati per Georgette Polizzi, l'ex protagonista di Temptation Island. Ve la ricordate, sì? Aveva partecipato al docu-reality estivo condotto da Filippo Bisciglia nel 2016 in coppia con Davide Tresse. Un'avventura, quella in tv, che alla fine si è conclusa in modo positivo per la coppia, tornata a casa più unita di prima, anche se gli strascichi si sono fatti sentire. Come rivelato dalla stessa Georgette in un'intervista a Vero, infatti, l'esperienza a Temptation le ha causato una forte depressione: troppi attacchi e insulti dai fan del programma per la sua vicinanza al tentatore Claudio D'Angelo, nonostante non ci sia stato mai niente tra loro. Dopo Temptation ho avuto una piccola depressione – spiegava al settimanale la Polizzi - Ero caduta in un baratro per via del giudizio della gente e non riuscivo a uscirne. Davide, però, non si è mai arreso e mi ha tirato fuori da quel burrone. È per questo che mi sono innamorata di lui ancora di più. Ho sofferto tantissimo, ma lui mi è stato sempre vicino e così abbiamo rafforzato il nostro amore. (Continua dopo la foto)



Georgette e Davide, a due anni dalla partecipazione a Temptation, stanno ancora insieme, ma l'ultimo scatto apparso sul profilo Instagram di lei ha destato forte preoccupazione tra i suoi fan. La stilista ha infatti postato una foto che la ritrae su un letto d'ospedale con accanto il suo Davide. Questa la didascalia al post: "Porca vacca se è strana la vita…. Ve lo dico sempre che non smette mai di stupire. E così in mene che non si dica ti ritrovi in un letto di ospedale con un dottore che ti dice che dovrai restarci per un bel po' di giorni. Però cara vita una cosa te la dico… Tu non mi fai paura e io sono più forte di te! E poi vicino a me c'è il momo e neanche lui ha paura quindi sai che c'è?! Questa volta puoi andartene a F……lo!".





Insomma, anche in questa circostanza Georgette sembra non essere disposta a farsi abbattere da niente e nessuno. Tantissimi, però, alla vista del post, oltre ad augurarle una pronta guarigione e di continuare a essere così forte, le hanno chiesto cosa le fosse successo. La Polizzi è stata più dettagliata nelle Storie di Instagram. Lì ha raccontato che circa tre giorni fa ha iniziato a sentire formicoli in alcune parti del corpo, perdendo anche la sensibilità e svenendo mentre si stava asciugando i capelli. I primi dottori che l'hanno visitata le hanno detto che poteva trattarsi di semplice stress, ma ora, a leggere le parole di Georgette, forse la situazione è più grave rispetto alla prima diagnosi. L'ex di Temptation Island ha quindi deciso di sottoporsi ad alcuni esami e accertamenti, dopo essersi resa conto di fare fatica a tenere in mano le cose e a stare anche semplicemente in piedi. Forza, Georgette!

