E ora mi trovo inchiodata in un letto con varie fratture è una rabbia dentro per chi mi ha fatto questo che non si può immaginare..... fuori c’è il sole ma io non posso uscire e come me tant’è altre persone perché in ospedale sembrava un bollettino di guerra era un viavai incredibile di ragazzi con codice rosso e li ti rendi conto di quanto in un attimo può cambiare tutto e lo devi accettare e sei solo con te stesso con una rabbia dentro che spaccheresti tutto .... godetevi la vita il sole un abbraccio una corsa al mare e non lamentatevi più .....#amolavita❤amolosport#ospedaleGemelli#grazieGiorgioMeneschincheri

Un post condiviso da Nathaly Caldonazzo Official (@nathaly.caldonazzo) in data: Apr 22, 2018 at 12:43 PDT