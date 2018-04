Chi la ama, chi la odia. Gemma Galgani, nonostante i detrattori da oltre sette anni tiene incollati i telespettatori al trono over. Prima la sua appassionata storia d'amore con Giorgio Manetti, poi la fine e la sua inane corsa alla riconquista. Per anni la coppia-non coppia ha tenuto banco aggiudicandosi un ruolo importante a Uomini e Donne, ma la dama di Torino ha mostrato un carisma tale da soppiantare quello del fascinoso gabbiano. Infatti, ormai negli ultimi tempi Gems desta più interesse del cavaliere. Sarà che i suoi alterchi reiterati e sempre più trash fanno ridere e incuriosiscono, ma addirittura la direttrice di sala sta soppiantando anche Tina che ultimamente stucca un po' con i suoi modi esagerati. Il pubblico in più occasioni ha difeso infatti la Galgani. La dama ama molto tenere un contatto diretto con i fan e per questo motivo è molto attiva sui social dove condivide i suoi pensieri molto seguiti e altrettanto apprezzati. Uno dei suoi ultimi post, però, è veramente tristissimo. (continua dopo la foto)

Recentemente la Galgani ha pubblicato un commovente messaggio social con il quale ha voluto salutare la scomparsa di una persona a lei molto cara, non riuscendo a trattenere la tristezza. Tutti i numerosi fan della dama hanno voluto far sentire il loro affetto e la loro vicinanza a Gemma. La dama ha scritto dalla propria pagina Facebook: "Maria Cristina Renna , non puoi averci lasciati cosi all'improvviso! È inaccettabile....ti aspetteranno tutti i 'micetti' che hai salvato della Tesoriera e ci sarà Piripicchio ad aspettarti,che lo hai tenuto con tanta amore! A volte ero persino gelosa di te!... Una mamma ed una nonna insostituibile: le mamme dovrebbero vivere in eterno! Questa è la mia vita, altalenante immersa in un dispiacere immenso, mentre stasera, vedrò tanta gente entusiasta per il Concerto di 'Nino D'Angelo' passarmi vicino ed ostenterò un sorriso di circostanza!".





"È sempre accaduto così - prosegue Gemma -, questo è il Teatro... bisogna andare avanti, poi nasconderti in bagno a versare tutte le tue lacrime! Maria le note del mio cuore e del mio affetto arrivino a te , con il miagolio dei tuoi micetti... vai ti stanno aspettando...". La dama al momento sta senza dubbio attraversando un momento non facile. Dopo aver chiuso la sua relazione con Giorgio Manetti è ancora alla ricerca del principe azzurro, nonostante le numerose delusioni d’amore la donna non ha mai perso la speranza di trovare l’uomo della sua vita. In tanti si chiedono se la Galgani riuscirà nell'impresa proprio a Uomini e Donne?

