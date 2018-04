La storia tra Giulia De Lellis e Andrea Damante è ufficialmente terminata con un annuncio social da parte dell’ex concorrente del Grande Fratello Vip. “Mi sembrava giusto dirvi che io e Andrea non siamo più fidanzati, ma non perché io debba giustificarmi o dare spiegazioni. Mi sembrava il minimo aggiornarvi di questa situazione, non è il caso di starvi ad elencare tutti i motivi perché non è il caso. I panni sporchi li abbiamo lavati in casa anche se qualcuno se n’era già accorto. Il mio punto di vista è che quando finisce una storia è colpa sempre di entrambi, non ci sono bisogno di schieramenti”, ha dichiarato la ragazza alle sue “bimbe” (le sue fan si fanno chiamare così, contente loro). La coppia, che fino a poche settimane fa parlava di matrimonio e di figli, è dunque scoppiata, ma senza entrare nel dettaglio delle motivazioni. Damante ha parlato genericamente di "cose che non funzionavano da un po'". I follower della coppia stanno dibattendo sui presunti tradimenti di cui l'ex tronista si sarebbe reso protagonista ma anche chi sostiene che sia tutta una mossa pubblicitaria per riaccendere quei riflettori che si stavano lentamente spegnendo. (Continua a leggere dopo la foto)

Intanto lui si difende dagli attacchi, postando stories su Instagram. "Continuo a leggere cattiverie gratuite, vi prego di stare nel vostro e di stare tranquilli. E non capisco perché dopo due anni sia venuto fuori tutto questo mentre io sono a Los Angeles. Fatalità...". Lui e la 22enne si erano conosciuti due anni fa nello studio di Maria De Filippi, e poco dopo erano andati a vivere insieme, diventando così una delle coppie più longeve (e seguite) di Uomini e Donne. In queste ore Giulia ha regalato un video struggente a tutte le sue ''bimbe'', le fan dell'ex corteggiatrice di ''Uomini e Donne'' ed ex concorrente della seconda edizione del ''Grande Fratello Vip''. (Continua a leggere dopo le foto)

Giulia ha lasciato Verona, la città in cui ha convissuto con il deejay fino a qualche giorno fa e attraverso le sue Stories su Instagram ha divulgato un video struggente mentre lascia la città dell'amore per eccellenza (quella di Romeo e Giulietta) sulle note del brano di Cesare Cremonini ''Nessuno vuole essere Robin''. ''Ti sei accorta anche tu, che siamo tutti più soli? Tutti col numero dieci sulla schiena, e poi sbagliamo i rigori'', sono le parole che risuonano nel filmato pubblicato dalla De Lellis in cui si vede la telecamera che si allontana dalla città veneta. Le Instagram Stories di Giulia sono state prese di mira dalle sue fa che l'hanno incoraggiata in questo momento triste e difficile.

