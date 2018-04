Non ci si rassegna alla fine della storia d'amore tra Giulia De Lellis e Andrea Damante. I due, ex protagonisti di Uomini e Donne ed ex concorrenti del Grande Fratello Vip ma in due diverse edizioni, non stanno più insieme, ma siccome non sono entrati nei dettagli sulle motivazioni che li hanno spinti a mettere la parola fine sulla loro relazione, allora dal giorno dell'annuncio piovono voci. Prima lei, che ha fatto l'annuncio a mezzo Instagram, poi lui, che ha confermato il crack sempre sui social: non c'è dubbio che si siano lasciati. Eppure, nonostante l'insistenza dei follower, continuano a glissare sulle ragioni dell'addio. La De Lellis, nella sua Storia di Instagram si limita a dire che "i panni sporchi vanno lavati in casa"; Damante parla genericamente di "cose che non funzionavano da un po'", ma i fan della ex coppia nata nello studio di Maria De Filippi nel 2016 stanno già dibattendo sui presunti tradimenti di cui l'ex tronista si sarebbe reso protagonista. Non solo, infatti, sono arrivate decine e decine di segnalazioni (al blog Il Menestrelloh, ndr) sulle sempre presunte scappatelle di lui dopo le serata in discoteca, ma c'è anche chi sottolinea la sparizione di alcuni post particolari. (Continua dopo la foto)

Post dove si sarebbe visto qualcosa di compromettente e in cui protagonista sarebbe stato lo stesso Andrea, scrive TgCom24. "Non prendere per il c... la gente, dì al tuo amico che le stories di stanotte le abbiamo viste, perché cancellarle se non era accaduto niente in discoteca?", ha scritto un utente. Damante, tuttavia, continua a chiedere rispetto della privacy e a difendersi da attacchi, critiche e insulti. Il tutto sempre su Instagram: "Continuo a leggere cattiverie gratuite, vi prego di stare nel vostro e di stare tranquilli. E non capisco perchè dopo due anni sia venuto fuori tutto questo mentre io sono a Los Angeles. Fatalità...", ha detto in una Storia recentissima. E Giulia? (Continua dopo le foto)

Saranno sicuramente arrivate anche a Giulia queste voci pesanti che, lo ripetiamo, non trovano però conferme. Anche sua sorella, che sui social si fa chiamare Vero Queen, confermerebbe questi rumor sui tradimenti di Andrea: ha messo un like a un post che descrive il comportamento dell'ex cognato (l'abbiamo raccontato qui ). Ma a quanto ci risulta la ex corteggiatrice di Uomini e Donne non ha messo bocca su queste segnalazioni. Ha però postato una foto che ha mandato letteralmente in brodo di giuggiole i suoi fan. Nello scatto si mostra sorridente e scrive parte del testo di 'Beautiful that way': "Smile, without a reason why. Love, as if you were a child. Smile, no matter what they tell you! Don’t listen to a word they say. 'Cause life is beautiful that way". Like? Quasi 400mila. Commenti? Infiniti. Tra i tanti messaggi lasciati dai fan si legge: "Sei bellissima, soprattutto quando sorridi", "Bravissima! Ti ammiro, testa alta sempre", "Giulia sei una gran donna". E non manca l'appello: "Rimettiti con Andrea, eravate la coppia modello di tutti".

"Tette al vento". Giulia De Lellis spudorata sui social. L'ex gieffina vip pubblica uno scatto e mostra tutto il 'davanzale': fan in delirio (ma quante critiche!)