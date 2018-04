Questa è proprio bella: Barbie, la bambola più famosa al mondo che ha fatto impazzire generazioni e generazioni di bambine ha un cognome. Voi lo sapevate? Probabilmente no. Così come molti non erano a conoscenza del fatto che in realtà l'ha sempre avuto. Sin dai primi anni di vita (è stata creata nel 1959, ndr), ma evidentemente non se n'era accorto nessuno negli ultimi 50 anni, a eccezione dei fan più accaniti, certo. Un cognome e pure un secondo nome che negli anni Sessanta erano stati resi noti attraverso la pubblicazione di diversi prodotti editoriali a lei legati, soprattutto libri per bambini, dove erano emerse le sue generalità complete. Ma davvero erano note a pochissime. E infatti quando lo scorso 10 aprile Mattel, la casa di produzione di giocattoli e della mitica Barbie, ha cinguettato queste informazioni, ha involontariamente creato una bufera social. Tutti increduli dopo aver visto, nero su bianco, il cognome e il secondo nome della bambola che tutto il mondo ha sempre chiamato solo Barbie. ''Buona giornata dei fratelli a tutti dalle sorelle Roberts!'' è il tweet di Mattel che ha 'scioccato' il popolo di internet, che ha preso questo messaggio come una rivelazione (e ha ritwittato il post all'infinito) anche se, come spiegato poco sopra, non è mai stato fatto mistero sulla 'carta d'identità' della bambola. (Continua dopo la foto)

Il nome completo è Barbara Millicent Roberts, detta Barbie, appunto. Ma, è ovvio, è stato proprio il suo soprannome a diventare predominante. La bambola, e questa però scusate ma è storia, è stata chiamata così in onore dell'omonima figlia di Eliot e Ruth Handler, cofondatori della Mattel. Ma Barbie non ha solo tutti i documenti in regola. Ha anche una storia familiare interessante. Che Barbie avesse delle sorelle è roba nota, anche se sul numero preciso non si riesce proprio a venirne a capo. Nel corso dei decenni, la bambola ha avuto molte sorelle, sebbene due di esse siano letteralmente scomparse nel nulla. (Continua dopo le foto)

La sorella più famosa è senz'altro Skipper, ideata già nel 1960, e dopo di lei sono venuti i gemelli Tutti e Todd (nati nel 1965), ricostruisce TvZap. Negli anni Novanta, poi, sono arrivate anche Stacie, Kelly/Shelly (a seconda del fatto che venisse venduta negli Usa o in Europa) e Krissy, il cui ruolo è stato preso da Chelsea nel 2010. Del 1966 è invece Francie, la cugina inglese di Barbie, riproposta sul mercato nel 2011. Meno noto è il fatto che Barbie abbia anche dei genitori. La bionda tascabile più famosa del mondo sarebbe infatti figlia di George e Margaret Roberts, rispettivamente ingegnere e casalinga che vivono nell'immaginaria cittadina di Willows, in Wisconsin.

