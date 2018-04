Damellis, è addio. Una rottura improvvisa, quella tra Andrea Damante e Giulia De Lellis, ex protagonisti di Uomini e Donne e del Grande Fratello Vip, che ha lasciato tutti senza parole. Fan sconvolti dalla notizia del crack, arrivata come un fulmine a ciel sereno. C'erano tanti progetti, una grande complicità e una passione irrefrenabile. E poi i Damellis erano da poco tornati da un romantico viaggio in Tanzania dopo aver trascorso un lungo periodo negli Stati Uniti. Sempre insieme, dopo la parentesi di lei al reality di Canale 5. Insomma, niente, almeno in apparenza, faceva sospettare la fine di questa relazione. E invece l'altro giorno è arrivato l'annuncio di Giulietta che, con una Instagram Stories, ha comunicato la fine della storia con il suo Andrea. Storia iniziata nello studio di Maria De Filippi nel 2016, quando lui, tronista, scelse lei tra le sue corteggiatrici. Sui motivi della rottura ancora nessun aggiornamento ufficiale. C'è chi grida al tradimento (di Damante), ma è una voce. Non c’è nulla di confermato, anche se la sorella della De Lellis sembra confermare il rumor (l'abbiamo raccontato qui). (Continua dopo la foto)

In ogni caso, dopo l'annuncio di Giulia che ha scioccato i fan è arrivata la prima dichiarazione dell’ex tronista, sempre a mezzo social: ''Dopo 13 ore di aereo scopro solo adesso con grande sorpresa tutte le dichiarazioni fatte, le storie, i commenti su tutto quello che è successo tra me e Giulia che, sì, come dice lei ci siamo lasciati, ci siamo lasciati qualche giorno fa, non quando lei ha fatto le storie, per delle cose che non andavano più bene da un po', per dei meccanismi che ormai non funzionavano". Poi una richiesta: "Vi chiedo soltanto di rispettare questo momento abbastanza di merda, di non spalare fango gratis come se nulla fosse, di non inventare stronzate, perché non c'è motivo e soprattutto la cattiveria è una delle cose che non serve a niente, soprattutto in questi casi non aiuta". (Continua dopo le foto)

Damante, insomma, conferma la rottura e, anche lui, glissa sui motivi. Ma ora, dopo aver sentito le campane di entrambi, i fan hanno iniziato a bombardare la ex coppia di domande, ma anche critiche e insulti. No, non hanno ascoltato la richiesta di Andrea di rispettare la loro privacy. Quindi Damante si è visto costretto a intervenire di nuovo. Ha chiesto di nuovo di smetterla di criticare e di cercare del marcio dove non c'è e sottolineato di non avere la minima intenzione di rivelare i motivi dell'addio. Li sanno solo loro due. Ma queste precisazioni non sono bastate a placare i fan, quindi l'ennesimo chiarimento di Damante, ora alterato: "Allora raga, continuo a leggere cattiverie gratuite sulla nostra storia, su di me. Gente che scrive e si inventa cose solo per guadagnarci e prendere like. Giulia sa il motivo per cui ci siamo lasciati e vi prego quindi di stare nel vostro, stare tranquilli perché non ce n’è proprio motivo. E non capisco perché proprio dopo due anni sia venuto fuori tutto questo, fatalità". Sarà riuscito a mettere a tacere i gossip?

