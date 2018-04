Lei annuncia: "Avete capito che sono una ragazza che va dritta al punto sempre senza prese in giro o altro. Mi sembrava giusto dirvi che io e Andrea non siamo più fidanzata"; lui, 24 ore dopo, replica: "Dopo 13 ore di aereo scopro solo adesso con grande sorpresa tutte le dichiarazioni fatte, le storie, i commenti su tutto quello che è successo tra me e Giulia che, sì, come dice lei ci siamo lasciati, ci siamo lasciati qualche giorno fa, non quando lei ha fatto le storie, per delle cose che non andavano più bene da un po', per dei meccanismi che ormai non funzionavano. Stiamo parlando della rottura dell'anno, quella tra Giulia De Lellis e Andrea Damante. Fino alla scorsa settimana non c'era coppia più solida nel mondo dello spettacolo e nessuno, ma proprio nessuno, sospettava che i due ex protagonisti di Uomini e Donne e del Grande Fratello Vip avessero dei problemi. Tutt'altro. E infatti circolavano anche le voci di un matrimonio imminente. Poi, di colpo, il video di Giulietta su Instagram che comunica il crack. Motivi? Non ne fanno parola nessuno dei due nei rispettivi sfoghi a mezzo social, ma già poche ore dopo l'annuncio della De Lellis si è affacciata l'ipotesi tradimento. (Continua dopo la foto)

Da parte di lui, sostengono in molti. Rumor che arrivano dal sito IlMenestrelloh, riporta Bitchyf. Al blog sarebbero arrivate decine di segnalazioni sui presunti tradimenti di Damante. Voci, è chiaro. Non c'è nulla di certo, non c'è alcuna prova provata, ma sono diversi i messaggi raccolti e poi pubblicati in rete dal sito che indicherebbero Andrea come traditore seriale. In generale, dicono sempre queste fonti, pare che dopo aver fatto serata, il dj veronese fosse solito uscire dal locale in compagnia di una ragazza. Un copione, questo, che si sarebbe ripetuto più e più volte e in varie località italiane. Si dicono più che certi gli autori di queste segnalazioni. Certi che Damante avrebbe collezionato una lunga serie di scappatelle all'insaputa di Giulia che, dopo aver scoperto tutto, avrebbe preso la decisione di lasciarlo. (Continua dopo le foto)

Lei, Giulia, nel suo video si limita a dire che "i panni sporchi vanno lavati in casa", ma evidentemente non è dello stesso avviso sua sorella, che sui social si chiama Vero Queen. Vi ricordate di lei? Ai tempi del GF Vip, quando Giulietta litigò pesantemente con Alfonso Signorini, sua sorella prese le sue difese attaccando l’opinionista del reality. E adesso torna a dire la sua con un like che, scrive sempre Bitchyf, la direbbe lunga sulla fine della storia tra Giulia e Andrea. Vero Queen ha infatti messo un like a un commento su Instagram che descrive i sempre presunti tradimenti di lui. A scrivere il commento è stata una tale FataaTurchina che ha specificato nel dettaglio come Damante avrebbe collezionato le sue scappatelle tra serate in discoteca, invito in albergo, sequestro dello smartphone e velata minaccia di azione legale qualora le ragazze avessero divulgato informazioni. Tutto questo si sarebbe ripetuto spesso, con l'appoggio di tali Edoardo e Daniel. E il like della sorella di Giulia a questo commento sembrerebbe significare una conferma dell'ipotesi tradimento...

