"Sono sconvolta". Carolyn Smith, la coreografa e giudice di Ballando con le Stelle, affida il suo sfogo a Twitter. È lì, sulla piattaforma social che sempre più vip usano per comunicare ai fan la qualunque, che Carolyn esprime il suo sgomento e cordoglio per una notizia che l'ha letteralmente buttata giù: la morte del grande Marco Garofalo. Ballerino, coreografo come lei e anche ex professore di Amici, Garofalo si è spento la mattina del 19 aprile 2018 a Roma, sua città natale. Scomparso per una grava malattia a soli 61 anni, si era avvicinato al mondo della danza già 21enne, per poi sbarcare in tv. Per il picco schermo ha realizzato oltre 700 i balletti per i programmi più famosi come Buona domenica, Ciao Darwin tra gli altri. Negli ultimi anni, poi, Maria De Filippi l'aveva voluto come professore di danza nella scuola di Amici. Lo è stato per due stagioni, dal 2009 al 2011, e a febbraio scorso era tornato per uno stage speciale dedicato alle nuove promesse di questa disciplina. Ma la Smith non è stata certo l'unica a commentare questa triste notizia. Moltissimi i personaggi del mondo della danza e non solo hanno voluto ricordare Marco, che Carolyn definisce "un grande coreografo e uomo". (Continua dopo la foto)

Uno dei primi è stato Niccolò Presta, il figlio del noto agente dei vip Lucio, che gli ha dedicato un commosso post su Facebook. Qui mi davi lezioni di vita – scrive Niccolò sotto a una foto con Garofalo in uno studio televisivo - Le hai date a tutti noi soprattutto nell'ultimo periodo. La notizia me l’ha data un caro amico in comune. Mi spiace non essere lì per darti un ultimo saluto. Addio Maestro, fai danzare le stelle". Samanta Togni, invece, ricorda di averlo sognato proprio questa notte e di avergli scritto poco dopo. Sgomento anche nella scuola di Amici. Marcello Sacchetta ha ricordato Garofalo in una Instagram Stories semplicemente con un "Ciao Maestro", mentre il direttore artistico del programma, Luca Tomassini, ha scritto: "Nessuno potrebbe mai dimenticare quel ragazzo 'Pasoliniano' che io ho conosciuto quando avevo 9 anni…. un amico, un maestro… ciao Marco". (Continua dopo le foto)





Anche Kledi Kadiu, ballerino professionista lanciato anni fa proprio dal talent di Maria De Filippi, ha lasciato un pensiero affettuoso: "Ti ho voluto salutare di persona l’altro ieri prima che fosse troppo tardi - scrive Kledi - Ed anche se tu non mi hai visto, sono sicuro che hai sentito la mia presenza, hai sentito che ero lì, per te. Sei stato un compagno di avventure, di risate (tante), un amico. E quando ci lascia un amico spesso il dolore è pari a quello di un familiare". Ad Amici, come detto, Garofalo c'era tornato qualche mese fa. E ai giovani ballerini aveva detto: "Ballare 'con il cuore'? Non vuol dire niente", aveva spiegato ai ragazzi, "Dovete ballare per dimostrare di essere i più bravi". I funerali di Garofalo, fa sapere Lucio Presta, si terranno venerdì 20 aprile 2018 presso la chiesa degli artisti di piazza del popolo a Roma, alle ore 14 30.

