Quando lo ha annunciato, tutti si sono chiesti se stesse scherzando o stesse dicendo la verità. Sembra assurdo che tutto questo sia vero. È una cosa davvero molto triste, una notizia che non avremmo voluto leggere. La notizia che getta nel lutto tutti gli appassionati di oroscopi, specie di oroscopi di un certo tipo. Cosa è successo? Avete presente Antonio Capitani, il mitico astrologo di Vanity Fair, quello che, quando ti parla di come andrà la tua settimana non si dimentica mai di soffermarsi su come andrà dal punto di vista “suino” cioè quello del “formicare”? Ecco. Capitani è stato licenziato. Ora già vi vediamo con le mani nei capelli perché il suo oroscopo vi piaceva eccome. Perché il suo oroscopo era diverso dagli altri oroscopi e vi eravate affezionati profondamente al suo modo di rivolgersi a voi… Ebbene, è la fine: Condè Nast, cioè l’editore di Vanity Fair che non se la sta passando bene, ha licenziato Capitani. La brutta sorpresa dei lettori è arrivata nella mattinata di mercoledì 18 aprile 2018: chi ha comprato Vanity ed è andato subito a cercare l’oroscopo di Capitani, si è accorto che l’oroscopo non c’era. Continua a leggere dopo la foto

Dove accidenti è? Se lo sono chiesto tutti. E hanno iniziato a scrivere a Capitani per sapere qualcosa di più. Allora l’astrologo, per rispondere a tutti, ha deciso di dare spiegazioni su Facebook: "Rispondo con questo post a chi, già di prima mattina, mi sta chiedendo che fine abbia fatto il mio oroscopo su Vanity Fair. La mia collaborazione col giornale è cessata con il numero 15, quello della settimana scorsa, perché il restyling del giornale, voluto dalla casa editrice a partire dal numero 16, quello in edicola oggi, prevedeva il cambio di alcune firme, compresa la mia. E quindi mi è stato comunicato, con una mail, che non sarei più stato collaboratore del giornale". Capito? Capitano è stato fatto fuori. Con una mail, per di più. Continua a leggere dopo le foto

E ha aggiunto: "Grazie comunque a tutti voi, dal profondo del cuore, di aver letto le mie previsioni per quasi 14 anni e grazie della simpatia che mi avete sempre manifestato. Adesso sono pronto ad affrontare esperienze professionali nuove che con Giove favorevole, sono certo che arriveranno presto. Un abbraccio affettuoso e riconoscente!". Però, a quanto pare, Capitani continuerà a scrivere il suo oroscopo sulla Gazzetta dello Sport. Quindi non tutto è perduto. Quasi tutto lo è… Un vero peccato. Ci mancheranno molto i suoi voti e i suoi pronostici sulle nostre attività sessuali…

