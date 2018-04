È una delle miss Italia più amate di sempre. Bellissima, questo è un fatto, ma anche con una classe innata e un modo di fare che in tenti ammirano. Tra le sue qualità un’incredibile discrezione che la porta a essere estremamente protettiva nei riguardi della sua vita privata e dei suoi affetti. Giusy Buscemi lo scorso anno si è sposata in gran segreto con il regista Jan Michelini nella chiesa di Santa Maria in Trastevere a Roma e le foto dell’evento sono state poche e rubate. Dopo qualche mese dalle nozze abbiamo saputo che l’attrice siciliana era rimasta in dolce attesa, ma anche in questo caso il riserbo ha vinto su tutto e della gravidanza si è saputo poco e niente. Ora però è arrivata la bellissima notizia, è nata Caterina Maria. La cosa strana tuttavia c’è, perché la piccola è venuta al mondo un mese fa e nessuno lo sapeva. La coppia infatti ha voluto tenere per sé questo momento così particolare e importante per viverlo a pieno nella tranquillità familiare. La lieta notizia, però, è stata rilanciata in queste dalla stessa neo mamma che ha pubblicato una bellissima foto e ha fatto sapere che la bimba è nata l'11 febbraio scorso. (continua dopo la foto)

In questi giorni l’ex miss Italia ha postato sui social un’immagine per festeggiare il primo mese di vita di Caterina Maria, dove appaiono le loro mani di fronte all’oblò di un aereo. Mamma e figlia insieme legate da un intreccio commovente: "Oggi un mese dalla nascita di Caterina Maria e non esistono parole per dire quanto è grande il dono della maternità. Non c'è sapore più dolce, profumo più inebriante, contatto più avvolgente. Che dono…che dono…che dono essere madre e pensare che è sempre lì, custodito, nel cuore e nel corpo di Ogni Donna. #11febbraio #gratitude #thanksgod". Un modo molto delicato per dire ai fan la bella novità che è arrivata nella sua vita, senza clamore, ma con tanto amore. (continua dopo le foto)





Giusy aveva annunciato di essere in dolce attesa il 5 febbraio scorso, Giusy Buscemi ha fatto sapere di essere incinta quando ha pubblicato sui social una foto che la ritrae con il pancione mentre passeggia in riva al mare. L'immagine era accompagnata da una didascalia nella quale commentava con un pizzico di ironia, i cambiamenti che la gravidanza aveva apportato al suo corpo: "Della serie ‘Leggera come una farfalla'. Tutto è dono, grazie Dio". Così come la gravidanza e il parto, anche il matrimonio di Giusy Buscemi e Jan Michelini si è svolto nell'assoluto riserbo. La cerimonia è stata celebrata il 14 maggio 2017 a Roma. In un'intervista rilasciata al settimanale ‘F', l'attrice ha parlato dell'immenso amore che la lega al regista: "Eravamo pieni di pregiudizi, uno nei confronti dell'altro. Poi ci siamo conosciuti e, a poco a poco, riconosciuti. Lo definisco unico per il modo in cui mi ama, so che darebbe la vita per me".

