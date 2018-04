"Un giorno, spero molto presto, confido nel potervi raccontare una storia dal lieto fine... Quella che da qualche mese a questa parte mi porta a scomparire dai social, a non rispondere ai vostri messaggi e ai whatsapp giornalieri", è dall’ospedale, che la star della televisione manda questo messaggio corredato da una foto che impressiona i fan. Parliamo di Margherita Zanatta, 36 anni, ex concorrente del Grande Fratello oltre che una delle opinioniste più amate del programma di Barbara D’Urso Domenica Live. La Zanatta ha postato questo messaggio su Facebook domenica pomeriggio e i fan subito si sono allarmati. Anche perché la ragazza non ha specificato quale sia il suo problema. La foto, che la ritrae con la mascherina sulla bocca, fa pensare al peggio. "Nella frenetica routine della vostra vita, tra i miliardi di appuntamenti segnati in agenda, le incazzature del caso, il lavoro, l’amore, la palestra e tutto il resto... Cercate sempre di ritagliare uno spazio per le persone che AMATE sul serio: quel tempo non ve lo ridarà indietro più nessuno... Bacio grande a tutti, buona domenica". Continua a leggere dopo la foto

La Zanatta, che di mestiere fa la speaker radiofonica, aveva partecipato al Grande Fratello perché “è la ciliegina sulla torta, finora ho fatto tutto quello che volevo, mi sono realizzata e sono riuscita a cambiarmi, manca solo questo", aveva detto prima che iniziasse la trasmissione. Figlia di una gloria del basket italiano prima di entrare nella casa aveva dichiarato: "ho la famiglia più bella del mondo, mia madre è la mia migliore amica in assoluto, mio padre il mio idolo". Ma adesso costa sta succedendo alla Zanatta? È malata? La sua pagina Facebook e il profilo Instagram si riempiono di cuori dopo il suo messaggio. E arrivano tanti messaggi di incoraggiamento. Continua a leggere dopo le foto

Da ciò che è scritto nei commenti si capisce che non lei a essere malata ma sua madre o suo padre. Ovviamente, tra i messaggi di incoraggiamento e di affetto, non mancano messaggi un po’ meno gentili, diciamo così. Per esempio c’è chi le scrive: “La foto con la mascherina la potevi evitare...bastava giusto un tuo pensiero! Io non sono nessuno...ma da 10 anni accudisco mia madre malata di Alzheimer e di tumore al seno!....e a me un like o un emoticon non me lo dà nessuno la vita cara signorina ti mette alla prova ogni giorno....credimi non fai nulla di unico!...come te ci sono migliaia di giovani che accudiscono i propri cari!!!....qui mi sei scivolata mia cara marghe!”. La Zanatta, però, risponde: “Conosco bene (troppo, aggiungerei) la malattia di tua madre: preferisco non entrare nei dettagli ma posso assicurarti che capisco e ti stringo forte. A distanza di mesi di silenzio da parte mia ho reputato fosse giusto far sapere che la mia assenza dai social, la mia perseverante mancanza di risposta ai vari messaggi in privato, il mio astenermi da inviti e tutto il resto non fossero strafottenza o mancanza di gratitudine nei confronti di tutte quelle persone che hanno scelto di loro spontanea volontà di seguirmi. (…) Le persone che ci amano invece non sono eterne, purtroppo. E quando la salute comincia ad abbandonare una delle persone che ami di più... Il mondo si arresta, i valori si ribaltano e cambia la prospettiva dalla quale osservi la vita. Spero di essermi spiegata, in caso contrario... Ho fatto il possibile e amen. Scusami ma ho altro in testa. Un abbraccio forte”.

