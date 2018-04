Michelle Hunziker, ma anche Alessia Marcuzzi, Marco Carta e tantissimi altri volti noti del mondo dello spettacolo e non: tutti, nelle ultime ore, a condividere sui social selfie in cui si coprono la bocca e il naso. Ma perché? Cosa significa? Si tratta della nuova campagna social iniziata a causa dai tragici eventi che stanno interessando la Siria, dove la popolazione vive costantemente sotto bombardamenti e violenza. La campagna prende il nome di #stopchemicalattacks ed è stata promossa da Roberto Saviano. Il giornalista, scrittore e saggista ha voluto riprendere in maniera simbolica il gesto di Muhammad Najem, un ragazzo di 15 anni che sta raccontando la guerra in Siria denunciando la morte di migliaia di bambini per soffocamento da gas. E allora, con questo gesto simbolico di coprirsi bocca e naso che potrebbe essere utile a diffondere la consapevolezza di questo dramma, moltissimi vip, tra cui anche l’ex presidente della Camera dei Deputati Laura Boldrini, Fabio Volo, Luciana Littizzetto e tanti altri famosi, hanno aderito a questa campagna di sensibilizzazione per dire stop all’uso delle armi chimiche nella guerra che si sta combattendo in Siria. (Continua dopo la foto)

"La popolazione siriana è vittima di eserciti che combattono una guerra con metodi criminali: i soldati di Assad, le forze jihadiste, l'esercito di Erdogan e l'aviazione russa commettono atrocità che non risparmiano i civili. Nonostante continui a negare e accusare la stampa e gli attivisti di manipolare le informazioni, Assad sta usando armi chimiche sulla popolazione. Gas che uccide lasciando soffocare le persone nella propria saliva. A morire sono soprattutto bambini". Così Roberto Saviano racconta quanto sta accadendo in Siria in un post con accanto una foto in cui con una mano si copre la bocca dove poi spiega perché: "Le armi chimiche sono vietate da quasi cento anni, ma nella guerra civile siriana continuano ad essere utilizzate. Muhammad Najem è un ragazzo siriano di 15 anni che sta raccontando la guerra e denunciando la morte di migliaia di bambini per soffocamento da gas. Fotografarsi coprendosi bocca e naso con la mano è solo un gesto simbolico, ma può essere utile per diffondere la consapevolezza di questo crimine. Invito tutti a fotografarsi così contro l'uso dei gas come arma mortale". (Continua dopo le foto)





Un invito che, come detto, è stato già raccolto da decine di volti noti del mondo dello spettacolo. Michelle Hunziker è stata una delle prime e sotto al suo selfie spiega: "I miei pensieri in questo periodo sono volti a quello che sta succedendo in Syria. Non me ne capacito… non riesco ad accettare la cattiveria umana. Non riesco a concepire tutto questo Dolore, questa Violenza, questa insensibilità". Anche Fabio Volo ha aderito all'iniziativa e scritto sul suo profilo social: "Grazie a tutti coloro che con questo gesto simbolico dicono basta agli attacchi chimici". E aggiunge, in risposta a chi ha già criticato la campagna perché, di fatto, non fa nulla per le vittime e i profughi siriani: "Inutile? Diffondere consapevolezza non lo è mai".

