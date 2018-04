Seguite Antonella Mosetti su Instagram? Beh, allora sapete già tutto. O no? Beh, allora vi raccontiamo noi cosa è successo. La Mosetti, che è diventata famosa grazie al programma di Gianni Boncompagni Non è la Rai (che ha fatto la fortuna anche di Laura Freddi, Miriana Trevisan, Ambra Angiolini, Romina Mondello e tante altre), è un personaggio televisivo che ha fatto molto discutere. Specie quando è entrata con la figlia nella casa del Grande Fratello Vip. Ciò che le hanno rimproverato è aver permesso alla figlia – giovanissima – di sottoporsi a tanti interventi di chirurgia estetica e aver stravolto la sua figura. La Mosetti ha risposto alle critiche dicendo che aveva fatto tutto per far sentire felice la figlia che era stata anche vittima dei bulli. Ma questa è solo una parentesi… Di recente si è parlato della Mosetti perché potrebbe essere la futura opinionista del Grande Fratello nip. La notizia è arrivata dal profilo Instagram ufficiale della show girl la quale, qualche giorno fa, ha postato una story un po’ particolare. La Mosetti ha postato una foto con impressa la frase: "opinionista del Grande Fratello". Continua a leggere dopo la foto

Poi, però, la storia è stata cancellata e non si sa se questa cosa sia vera o meno. Non resta che aspettare il 17 aprile per scoprire la verità. Si è anche ipotizzato che si trattasse di una proposta nei confronti della produzione del reality show. Nel frattempo, però, è successo anche altro. La Mosetti, sempre molto attiva sui social, ha condiviso un pezzo di chat che ha avuto luogo con un suo amico. Dalla chat si capisce che la Mosetti non sta vivendo un momento facile. E, da quel che sembra, ne ha parlato con un caro amico che le ha scritto: “Al posto tuo un’altra farebbe la prostituta, tu ti porti avanti a calci e pugni da grande lavoratrice”. La Mosetti ha fotografato lo screenshot e postato la foto su Instagram. Continua a leggere dopo le foto

Lo screenshot ha come sfondo la faccia della Mosetti e un commento impresso sopra: “Messaggi che fanno bene, amici speciali quelli veri”. La foto in questione, immortalata da Bitchyf, non è più su Instragram. L’ha cancellata? Forse ha ricevuto commenti crudeli? Cosa è successo? Non si sa… Chissà ora se la vedremo commentare le gesta dei protagonisti della nuova edizione del Grande Fratello – la quindicesima – oppure commenterà da casa. Se davvero fosse l’opinionista del GF significherebbe che lei e la D’Urso hanno fatto pace. Su, ora basta parlare. Bisogna solo aspettare qualche giorno per scoprire la verità…

“Antonella Mosetti al Grande Fratello”: la notizia a sorpresa che ha spiazzato tutti. Cosa farà la showgirl nella casa più spiata d’Italia? Tutti i dettagli sull’attesissimo reality show