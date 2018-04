Ne aveva parlato a novembre 2017 e aveva sconvolto tutti: Elena Santarelli ha raccontato della malattia del figlio Giacomo e nessuno ha avuto parole per commentare quel fatto terribile. Il figlio della showgirl e del calciatore Bernardo Corradi ha solo 8 anni ma sta attraversando un momento molto particolare, una malattia seria contro la quale, però, da vero guerriero, sta combattendo a denti stretti. Il piccolo è ricoverato all’ospedale pediatrico Bambino Gesù dove lo stanno curando nel migliore die modi. "Giacomo è forte e solare come sempre, più forte di me e mio marito, la sua forza è la nostra forza", ha scritto Elena Santarelli su Instagram. Questa notizia della malattia del figlio la sta logorando ma Elena si fa forza perché deve fare coraggio al piccolo Giacomo. Il figlio di Elena Santarelli ha un tumore, lo ha fatto sapere la showgirl in un commento su Instagram: "Non ha la leucemia, ma un altro tumore. Capisco la tua sofferenza. Anzi se posso voi siete più forti di noi che dovete stare tanto tempo in ospedale senza tornare a casa. E questo rende tutto ancora più difficile". Continua a leggere dopo la foto

Sono passati mesi ma il figlio di Elena Santarelli ancora combatte con quel brutto male. La modella, che da sempre è molto attiva e sensibile sui social, è tornata a parlare della situazione. Lo ha fatto dal suo profilo Instagram, rispondendo ai follower che volevano sapere come andassero le cose. “Le cure procedono, di più non posso dire”, ha scritto Elena a chi le aveva chiesto come stesse il figlio. Qualche giorno, invece, aveva commentato in questo modo: “Giacomo non sta andando a scuola e quindi spesso pranziamo assieme. E lui gradisce molto la mia pasta”. Il momento è complesso e molto delicato. Ci vuole pazienza, forza e coraggio. Elena Santarelli lo sa, per questo, dopo che Nadia Toffa ha fatto sapere che non sarebbe stata presente all’ultima puntata de Le Iene, è intervenuta in suo favore. Continua a leggere dopo le foto

Già, perché alla Toffa, dopo l’annuncio della sua assenza, sono arrivati tantissimi messaggi morbosi: fan che l’hanno tempestata di domande solo per soddisfare la loro curiosità. Così la Santarelli l’ha difesa. A ogni modo l’intervento della Santarelli su Instagram è arrivato nel giorno del Carbonara day cui Elena ha aderito. Sotto la foto con il suo piatto di carbonara c’è un commento particolare della Santarelli: “Preferisco risponderti qui. Tanta ma tanta pazienza, lì meglio che non ci torni”. In difesa della Toffa, bersagliata dalle domande insistenti dei fan, la Santarelli ha alzato la “voce” per spiegare che chi vive situazioni tanto delicate ha bisogno di tranquillità e pace.

