"Questi professori, quasi tutti, hanno un comportamento aggressivo, cattivo e offensivo nei confronti dei ragazzi. Soprattutto quando si tocca l'argomento fisico, è orribile. Nessuno nella mia vita mi ha trattata come io ho visto sabato scorso. Non esiste un comportamento del genere nei confronti dei ragazzi. A me così non piace!". È iniziata così, con questo sfogo social, l'avventura di Heather Parisi ad Amici, il talent show di Maria De Filippi giunto alla fase serale che vede in commissione anche la ballerina e volto storico della tv negli Ottanta. Heather, che nel programma di Maria partecipa in qualità di giurata esterna, non ha gradito i commenti di Alessandra Celentano sul fisico di una delle ballerine, Lauren, giudicata in sovrappeso e così, il giorno successivo, sui suoi canali social ha espresso il suo disappunto, pur non citando l'insegnante in questione. È successo tutto nel corso della prima puntata del serale ma, a quanto pare, la stessa Heather non l'ha raccontata giusta quella sera... E, incredibile ma vero, è Elizabeth, la figlia che la Parisi ha avuto da Umberto Maria Anzolin, a 'sbugiardarla' pubblicamente. (Continua dopo la foto)

Sempre nel corso della prima puntata del serale di Amici, Heather ha assicurato al cantante Biondo che sua figlia è una sua grandissima fan. "Mia figlia di sette anni ti adora – ha detto la giurata in diretta -, mi parlava di 'Biondo, Biondo, Biondo'. Io non sapevo chi fossi. Ci sono dei gesti che fai però che non capisce (dice ancora Heather mimando un gesto con la mano, ndr). Io da adulta, invece, li ho capiti bene". Ecco. Nulla di vero, stando alla versione della piccola Elizabeth, che in un video simpaticissimo poi pubblicato da Heather, ci ha tenuto a precisare di non essere affatto una fan di Biondo, come sostenuto da sua madre. (Continua dopo le foto)

Anzi, non solo Elizabeth non adora Biondo, ma non apprezza nemmeno le sue doti vocali. Il titolo del filmato, apparso sul profilo Twitter della Parisi che ha già fatto il giro della rete, la dice lunga: "Mamma, le bugie hanno le gambe corte". Nel video Elizabeth rettifica quanto affermato da sua madre in diretta: "Ma perché hai detto a Biondo che mi piaceva, quando non mi piaceva? Lui non sa cantare. Veramente, non sa cantare. Non sto scherzando", dice la bambina a Heather che, divertita, si limita a sorridere.

