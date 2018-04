Manca solo una settimana alla fine dell’Isola dei Famosi e non si fa che parlare di chi potrebbe essere il vincitore di questa tredicesima edizione ricca di polemiche e colpi di scena. Intanto, dopo la semifinale, Alessia Mancini – che era considerata una delle favorite per la vittoria – è stata eliminata proprio a un passo dal traguardo finale. Ora in Honduras c’è chi sente forte la mancanza della Mancini. Parliamo di Bianca Atzei che, pur essendo felice di essere arrivata in finale, non si sta godendo il reality. Da quando la ex letterina ha lasciato il gioco la cantante sta attraversando una profonda crisi. La Mancini è stata la spalla su cui la Atzei ha potuto piangere nei momenti di difficoltà. Bianca, in questi due mesi, ha avuto tantissimi momenti di sconforto, sconforto che non avrebbe superato se non avesse avuto accanto Alessia Mancini. La Atzei, inoltre, non ha condiviso la scelta di Alessia di tornare a casa senza sfidare Francesca Cipriani e Rosa Perrotta. “Sono felicissima di finire questa esperienza con queste persone, avrei voluto con me anche Alessia, è ovvio. Lei è stata un personaggio e una donna con la 'd' maiuscola in tutto e per tutto". Continua a leggere dopo la foto

Anche Nino Formicola soffre parecchio per l’eliminazione della Mancini: “L'eliminazione di Alessia mi spiace molto. Noi volevamo arrivare in fondo insieme. Non proprio in finale, ma in fondo. E ci siamo riusciti". Nel frattempo, però, c’è chi avanza ipotesi sul possibile vincitore del reality. Secondo la trasmissione Mattino Cinque sarà Nino Formicola il vincitore. O comunque loro fanno il tifo per lui. Amaurys Perez e Jonathan sono molto amati dal pubblico ma ora il sito Il Sussidiario scrive che “a spuntarla potrebbe essere Bianca Atzei che è riuscita a conquistare la finale”. Secondo il sito un ruolo importante sarebbe stato giocato dalla madre della Atzei che durante la semifinale ha svelato il tragico retroscena sul passato della figlia. Continua a leggere dopo le foto

“L’intervento al cuore che ha subito tre anni fa e che è stato svelato in diretta dalla madre ha commosso i telespettatori, pronti a premiare una ragazza che, nella sua vita, ha sofferto molto – si legge - Il cuore di Bianca, inoltre, negli ultimi mesi del 2017, ha subito una ferita profonda quando Max Biaggi ha deciso di chiudere la loro storia. (…) A farle tornare il sorriso potrebbe essere proprio il pubblico regalandole la vittoria”. Naturalmente si parla di ipotesi ma come ragionamento non è affatto sbagliato. Non resta che aspettare la prossima settimana per scoprire la verità…

“Bianca Atzei è una… La odio”. E Mediaset censura l’insulto choc nel fuorionda. È successo davvero: Isola dei Famosi, ancora cattiverie sulla naufraga finalista. E, ovvio, ancora grane per Alessia Marcuzzi