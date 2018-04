Dopo quelle 24 ore di stop ai social causa parto, Chiara Ferragni è tornata sui social più 'scatenata' che mai. Il 19 maggio scorso è diventata mamma per la prima volta di Leone, il figlio che ha avuto da Fedez, e, a parte una breve parentesi, il suo profilo Instagram pullula di scatti, video e Stories. Anche con il nuovo arrivato in famiglia, è chiaro. La gioia dei due neo genitori è incontenibile e così ogni occasione è buona per condividerla. Dalle foto post partum (mettendo in mostra la già ritrovata forma fisica) a quelle col passeggino, passando per i regali ultra fashion ricevuti per il piccolo e i ritratti di famiglia in cui, chiaramente, compaiono anche il rapper e Matilda, il french bulldog amatissimo e ora un po' geloso del nuovo arrivato in casa Ferragni-Lucia. Nelle ultime ore, tuttavia, i follower della fashion blogger italiana più famosa nel mondo (che sono arrivati a quota 12 milioni e mezzo) hanno assistito a una specie di giallo: è apparso un post e poi è scomparso. Non che non si sia fatto in tempo a fare uno screenshot, però. (Continua dopo la foto)

Per celebrare, evidentemente, la nascita di Leone e questo momento d'oro della sua vita, Chiara ha deciso di arricchire la sua collezione di tatuaggi con un nuovo disegno. La blogger, come mostrato su Instagram prima di rimuovere il post) si è fatta imprimere sul braccio sinistro il disegno di una leonessa e il suo cucciolo che si abbracciano. Un tattoo chiaramente ispirato alla nascita di Leone e al rapporto indissolubile che si è creato tra loro. La didascalia del post era la seguente: Alla fine di agosto 2016 ho fatto un tatuaggio sul retro del mio braccio destro: un leone e una leonessa faccia a faccia, rappresentando il vero amore. Una settimana dopo ho avuto il primo appuntamento con il mio futuro marito. Il 19 marzo 2018 è nato il nostro bambino: è sempre stato il nostro piccolo leone, il nostro leoncino, questo nuovo tatuaggio rappresenta noi due perché non ho mai provato un amore così folle. La vita è così incredibile. (Continua dopo le foto)

Il tattoo è stato realizzato da Doctor Woo, tatuatore specializzato in ritratti di animali a cui la Ferragni si era già rivolta in passato per il volto del suo cagnolino sul dito e per il leone e la leonessa che si amano sull'avambraccio. La domanda, ora, è: perché il post del tatuaggio che omaggia il figlio nato da poco è svanito nel nulla? L'ha cancellato o si è verificato qualche problema? In pochi sono riusciti a vedere il nuovo tatuaggio e a leggere la didascalia in cui Chiara spiega il significato del disegno. Non si disperino troppo, però, i follower che non hanno 'colto l'attimo': il tatuaggio è in una parte ben visibile del corpo e considerata la quantità di foto e video che la Ferragni condivide sui social non resterà nascosto a lungo.

"Già in forma dopo il parto, ma come fa?". Svelato il segreto di Chiara Ferragni. "Questa è la mia pancia a 17 giorni dalla nascita di Leone: il corpo è incredibile", scrive mostrando le foto. Guardare per credere (e prendere appunti)