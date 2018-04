Mento rifatto, labbra gonfie, zigomi alti e pelle tiratissima dalle ''punturine''. Così, praticamente irriconoscibile per tutti quelli che lo hanno conosciuto in televisione, la star si è presentata sui social. I fan sono letteralmente trasaliti: quel volto pubblicato sull'account social del personaggio pubblico non era quello che i telespettatori hanno conosciuto durante la sua partecipazione al reality show di Mtv ''Geordie Shore''. Il protagonista di ''Geordie Shore'' - Ricci ha partecipato alla seconda, terzam quarta, quinta e sesta edizione - ed ex fidanzato di Vicky Pattison aveva già rivelato di essersi rifatto il naso tre anni fa, ma sembra che da allora non abbia mai lasciato la sala operatoria del chirurgo plastico. Ossessionato dalla chirurgia plastica (così riporta anche il The Sun, che ha intervistato persone vicine alla star della tv), Ricci Guarnaccio si è fatto asportare della pelle da sopra le palpebre per aprire lo sguardo, rimuovere del grasso dal mento per renderlo più spigoloso, si è rifatto il naso per raddrizzare il setto e ha rimpolpato le labbra per averle più carnose. (Continua a leggere dopo la foto)

L'ex di Vicky Pattison aveva postato delle immagini shock: scattate subito dopo le operazioni, era pieno di lividi e cerotti. Adesso invece è uscito in pubblico per mostrare il risultato, a guarigione completata. Oltre alle due operazioni di quest'anno, nel 2015 si era rifatto il naso. Secondo le fonti intervistate dal The Sun, Ricci Guarnaccio si sarebbe fatto un ritocchino anche al mento e sarebbe ossessionato dall'aspetto fisico perfetto: "è dipendente dalla plastica" scrive il giornale. Anche il fisico del giovane ha subito un imponente cambiamento e oggi Ricci sfoggia un fisico a dir poco muscoloso. (Continua a leggere dopo la foto)

Ricci Guarnaccio è diventato famoso per aver partecipato al reality di Mtv ''Geordie Shore'', dove aveva conosciuto la storica fidanzata Victoria Pattison, nota come Vicky. La loro unione era davvero perfetta e il matrimonio sembrava alle porte ma i continui litigi per via della gelosia di Ricci erano stati fatali. Nella sesta stagione ambientata in Australia, la ragazza si era data alla pazza gioia tentando di dimenticare il suo ex. Per altro la sexy corvina era tornata in piena forma dopo aver attraversato un brutto periodo che l'aveva vista ingrassare a dismisura.

“Sembri una papera”. Raffaella Fico rovinata dal botox. La showgirl pubblica un selfie e la rete si scatena. Labbra gonfie all’inverosimile: il foto-confronto è impietoso