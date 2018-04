Belen Rodriguez e Andrea Iannone, l'amore prosegue a gonfie vele. Checché ne dica il gossip, le recenti interviste e paparazzate sciolgono come neve al sole i pettegolezzi che li volevano in crisi nera. Hanno ultimato la loro nuova casa in Svizzera, più precisamente a Lugano, dove presto andranno a vivere. Il pilota di MotoGp, infatti, si è comprato una nuova casa di lusso. Il settimanale Chi ha pubblicato qualche tempo fa le foto esclusive dell'abitazione in cui Iannone andrà a vivere in attesa che la showgirl argentina lo raggiunga con suo figlio, perché "Santiago ha appena iniziato la scuola americana a Milano, ma ho visto che anche qui c'è una scuola ideale per mio figlio", ha commentato lei. E sempre di recente (e sempre su Chi) sappiamo che la coppia più bersagliata dal gossip si è fatta anche un altro regalo: una Bentley del valore di 4000mila euro che si aggiunge alle altre quattroruote del pilota. Alla faccia del cadeaux, viene da dire. Il nuovo 'regalo' di Andrea a Belen di cui stiamo per parlarvi non ha a che fare coi soldi e con il lusso sfrenato. (Continua dopo la foto)

Probabilmente i più attenti (e gli appassionati di MotoGp) hanno già notato il casco speciale che Iannone ha sfoggiato per il Gp d'Argentina, il cui secondo round si è tenuto domenica 8 aprile 2018 al Termas de Rio Hondo, circuito che si trova a poco più di mille chilometri da Buenos Aires. Per l'occasione il pilota Suzuki ha scelto una grafica nuova per il suo casco, dedicato ai personaggi più celebri del Paese sudamericano dove si è svolta la gara: da Papa Francesco a Maradona fino al mito del tango Gardel, ma anche e soprattutto la sua compagna, raffigurata in posizione centrale. Iannone l'ha anche mostrato sui social: il post è piaciuto a più di 10mila follower e molti gli hanno fatto i complimenti (anche se qualcuno ha osservato che Andrea sta diventando sempre di più un uomo di spettacolo). (Continua dopo le foto)

Il quotidiano Il Resto del Carlino ha intervistato l'artista che ha realizzato questo casco speciale in cui Belen figura tra i personaggi argentini più illustri, Jody Boschetti. Trentasette anni, di Novafeltria, per realizzare l'opera è stato contattato direttamente dal 'mago' dei caschi Aldo Drudi. Ma, assicura nell'intervista Boschetti, "le figure le ha scelte Iannone. Fra tutti i personaggi, quello che mi ha dato più gusto disegnare è stato il Papa: sono partito da Bergoglio e poi ho realizzato tutti gli altri. Il ritratto di Belen l’ho tenuto per ultimo, era il più complicato anche perché non volevano una caricatura o un fumetto per lei...".

